在俄羅斯可能發動攻擊之際，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，如果西方忽視烏克蘭，東亞會接受到這項訊息，包括台灣在內。

強生今天在德國發表演說，要求西方「團結」處理俄羅斯對烏克蘭的威脅，並警告任何入侵都將「衝擊」全世界。