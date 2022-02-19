英相強生：如西方忽視烏克蘭危機 台灣會聽到 21:152022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強生表示，如果西方忽視烏克蘭，東亞會接受到這項訊息，包括台灣在內。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯可能發動攻擊之際，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，如果西方忽視烏克蘭，東亞會接受到這項訊息，包括台灣在內。 強生今天在德國發表演說，要求西方「團結」處理俄羅斯對烏克蘭的威脅，並警告任何入侵都將「衝擊」全世界。 台加入美印太經濟架構 白宮：仍在協調 勝昌製藥 捐清冠一號助防疫 #強生 #忽視 #台灣 #訊息 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏東分離主義者：計劃撤離70萬人至俄羅斯 04:262022/02/19 國際 美防長：俄軍就戰鬥位置 準備發動攻擊 20:282022/02/19 國際 俄羅斯今起核武演習 拜登：不認為普丁會真的動用核武 09:242022/02/19 國際 俄美女發言人笑西方媒體發假消息 籲公布入侵時間表以便排休假 17:252022/02/19 國際 海納百川》政媒合作與民主獨裁（王麗莎） 17:562022/02/19 海納百川 海納百川》安倍訪台對台灣的利弊（應復華） 11:502022/02/19 海納百川 冬奧明閉幕 台灣換李玟儀掌旗 04:102022/02/19 焦點新聞 俄全面核武演習 烏籲盟軍別入境 04:102022/02/19 話題觀察 汪建民失聯2個月債主怒Po照尋人 04:102022/02/19 娛樂新聞 北京冬奧》奧會主席談瓦莉娃：這是令人悲傷的故事 13:402022/02/19 體育 對付烏克蘭 累死西方 俄羅斯有狠招 13:322022/02/19 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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