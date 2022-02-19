台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。A330neo抵達桃園機場後，機場派出消防車以灑水禮迎接新機。（范揚光攝）

台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。新機停妥機坪後，機師興奮地揮舞星宇旗幟。（范揚光攝）

台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。圖為A330neo商務艙的全平躺式座位。（星宇航空提供）

台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。圖為A330neo內配備德國RECARO座椅的經濟艙。（星宇航空提供）

台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。新機停妥機坪後，機務人員開心地與飛機合影留念。（范揚光攝）

不畏全球疫情影響，星宇航空積極布局中長程航線，星宇旗下首架、也是目前台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，星宇航空表示，新機客艙規畫297個座位，其中商務艙28個，全部以「舒適如家」為設計主軸、「雅仕純茶」為主色調，並選用大地色系以及溫潤觸感的布料及皮革，為旅客營造溫暖舒適的環境氛圍，未來星宇共計承租8架A330neo，預計今年5月開始投入營運。