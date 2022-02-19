用鏡頭看台灣》喜迎星宇航空首架廣體客機A330neo 5月投入營運 20:432022/02/19 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場。圖為A330neo新機從法國土魯斯起飛返台。（星宇航空提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。A330neo抵達桃園機場後，機場派出消防車以灑水禮迎接新機。（范揚光攝） 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。新機停妥機坪後，機師興奮地揮舞星宇旗幟。（范揚光攝） 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。圖為A330neo商務艙的全平躺式座位。（星宇航空提供） 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。圖為A330neo內配備德國RECARO座椅的經濟艙。（星宇航空提供） 台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，預計今年5月開始投入營運。新機停妥機坪後，機務人員開心地與飛機合影留念。（范揚光攝） 不畏全球疫情影響，星宇航空積極布局中長程航線，星宇旗下首架、也是目前台灣唯一的空中巴士A330neo廣體客機19日在寒風細雨中抵達桃園機場，星宇航空表示，新機客艙規畫297個座位，其中商務艙28個，全部以「舒適如家」為設計主軸、「雅仕純茶」為主色調，並選用大地色系以及溫潤觸感的布料及皮革，為旅客營造溫暖舒適的環境氛圍，未來星宇共計承租8架A330neo，預計今年5月開始投入營運。 《產業》星宇航空首架A330neo廣體客機交機 5月投入營運 標普全球2022年永續年鑑 長榮航空榮獲全球航空業銀獎 #用鏡頭看台灣 #星宇航 #空客機 #A330neo #客艙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 標普全球2022年永續年鑑 長榮航空獲銀獎 17:372022/02/18 生活 三國時期的套路！諸葛亮點七星燈續命 其實另有玄機 17:142022/02/19 歷史 職場達人－IWT翻轉世界總教練 吳奇軒創辦教室 盡現Tricking魅力 04:102022/02/19 產業特刊 搭高鐵北上找女友 伸手討車錢 她氣瘋：射手男好摳門 09:252022/02/19 生活 抗中利器遭閹割？ 日F-15最新升級計畫曝光 17:262022/02/19 軍事 掛牌首日一度衝至115元 長榮航太登興櫃 股價飛天 04:102022/02/19 財經要聞 免票入館 故宮南院圖書館 開放時間同展廳 04:102022/02/19 地方新聞 4星座2022上半年富貴逼人 第一名自帶吸金體質 13:522022/02/19 運勢 衛武營X愛河灣雙主場台灣燈會 跟女星網紅食趣港都 15:252022/02/19 生活 航空雙雄演激情 小金雞較勁 04:102022/02/19 證券．權證 星宇首架A330neo明抵台 5月投入營運 11:402022/02/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。