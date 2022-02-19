香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞今（19日）開疫情記者會。香港今日新增6063例確診個案，4例為輸入案例；同日還有7400例初步確診。另外再多30間安老院舍有人染疫，其中有120多名工作人員確診。

張竹君表示，目前難以估計疫情發展，但確診趨勢仍然向上，「相信等（確診數）回落要一段時間」。

截至今日下午4時，過去14天（2月5日至18日）累計報告25985例新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括25893例本土感染個案和92例輸入個案。