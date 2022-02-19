《追殺夏娃》吳珊卓。（CATCHPLAY提供）

BBC高評價熱門影集《追殺夏娃》（Killing Eve）將播出最終季，有「影集史上最強雙女主」稱號的吳珊卓（Sandra Oh）和茱蒂康默（Jodie Comer），在劇中飾演的頂尖探員和變態女殺手深受影迷喜愛，一路從貓捉老鼠到相愛相殺的致命關係即將劃下句點，令粉絲不捨。CATCHPLAY＋影音平台也將於本月28日同步跟播。

雖然劇情保密到家，但2位主演日前受訪時皆透露些許端倪，回憶起全劇最後一場戲的拍攝，吳珊卓說：「我很高興能和茱蒂一起完成最後的拍攝，地點是著名的地標，講了會暴雷，我只能說這場戲節奏很快、有很多動作，非常具有挑戰性。」茱蒂康默則說：「維拉妮爾這個角色改變了我的人生，她不在乎他人眼光、誠實做自己的特質也成為我的一部分。對於最終季我只有一個要求，我希望維拉妮爾能重燃狂熱，因為她最近似乎比較安份一點，但這季讓我一度覺得我們又做出了前所未見的大膽突破！」

另一部同樣在CATCHPLAY＋上架的瘋狂職場劇《公關女王》，由《噬血真愛》爆紅的加拿大女星安娜派昆（Anna Paquin）飾演1位心狠手辣的公關蘿賓，專門幫有頭有臉的名人客戶收拾爛攤子。無論是螢幕形象良好卻被小三威脅的已婚主持人、靠有機化妝品大賺卻被狗仔直擊動刀整形的女商人、或是婚前被抓包參加性愛派對的足球明星等，蘿賓一律秉持著「只要沒人知道，就不算醜聞」的信念化解各種公關危機。

身兼製片及主演的安娜派昆說：「《公關女王》這齣劇像是掀開光鮮亮麗的外衣，一窺背後不可告人的秘密。我想不到有哪部影集在血淋淋地呈現名人和權力的黑暗面的同時，又能如此瘋狂有趣。」第二季除了有更多棘手的八卦緋聞，蘿賓逐漸失控的私生活也讓她蠟燭兩頭燒，安娜派昆還邀來老公史提芬莫耶（Stephen Moyer）擔任導演，讓《噬血真愛》火辣CP另類合體。