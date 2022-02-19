企業17年甲級男女排球聯賽19日女子組中國人纖對上極速超跑，兩隊勢均力敵互有領先，中纖錯失第4局結束比賽的機會，戰局硬被極速超跑帶入五局大戰，關鍵第5局中纖失誤誤事，超跑完全掌握氣勢，最終超跑就以15比25、25比18、20比25、31比29、15比10倒吃甘蔗拿下比賽勝利。

開局中纖把握攻擊機會，Peonia與劉美菁的連線幫助球隊取得些微領先，隨後超跑阿非陳菀婷試圖將比數追近，但中纖龔詩雯與黃蔓亞開始加入攻擊行列，比數立刻被拉開。隨後中纖靠著Valdez攔中的防守影響力，加上攻擊多點開花，最後就以25比15收下本局。

第2局超跑開局靠著Renele的發球得分建立領先優勢，同時加上Berkeley在攻守兩端的好表現，也迫使中國人纖喊出暫停調整。暫停回來，Peonia接連在四號位攻擊得手加上陳亭汝網前得分縮短差距，但超跑立刻穩住陣腳，靠著林書荷與蔡幼群再次拉開比數，但中纖陳亭汝與胡曉佩再次將比數拉近，也讓超跑喊出暫停調整。暫停回來，兩隊互不相讓，但中纖仍無法縮小差距，超跑最後就以25比18拿下第2局。

第3局超跑延續上局攻擊節奏，靠著林書荷連續在四號位的攻擊得手幫助球隊取得領先，也逼中纖喊出暫停，暫停回來Berkeley的攔網與網前攻擊得手幫助球隊維持領先，但領先沒有維持多久中纖Valdez連續攻擊得分又將領先要了回去，也逼出超跑喊出暫停。暫停回來兩隊進入拉鋸戰，此時中纖黃蔓亞與劉美菁擔任救火隊將差距拉開，也逼出超跑本局的第二次暫停。暫停回來後超跑靠著銅牆鐵壁的防守將差距縮小，但中纖總能在關鍵時刻攻擊得手，中纖就以 25比20收下第3局。

第4局開始兩隊依舊殺得難分難解，此時中纖接發球與溝通上出現了一些狀況，超跑也把握這波機會將比數瞬間拉開。隨後中纖龔詩雯與劉美菁跳出帶動攻勢，一分一分將比數追近並在後段將比數追平，戰局進入白熱化。此時Valdez掌握極速超跑回球重扣要回領先，但超跑立刻穩住陣腳，兩隊進入deuce。最終超跑就靠著阿非發球直接得分以31比29延長戰線。

第5局由超跑首開紀錄，阿非與Berkeley的連續得分逼出中纖喊出暫停，暫停回來超跑把握攻擊機會與中纖接發球失誤再次將領先優勢擴大，雖中纖試圖反撲但為時已晚，最終就以15比10拿下第5局。