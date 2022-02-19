Tiny透過影片、照片紀錄自己美麗的時期。（JKF提供）

擁有E乳兇器的Tiny，經常讓粉絲大開界。（JKF提供）

童顏巨乳的JKF女郎Tiny擔任《JKF》2月封面女郎，拍攝核彈級震撼福利照。Tiny稚氣臉蛋常讓人誤會她是國中生，因為發育太好常成為眾人焦點，但她在大學時乳房發現腫瘤，她説：「這個意外讓我意識到身體的美好稍縱即逝，因此在割乳房腫瘤後，走向全職模特之路尺度大開，透過影片、照片紀錄的自己。」

擁有E乳兇器的Tiny，除了拍攝《JKF》雜誌外，在JVID頻道也有特別企劃，演出失學少女用「兼差換包包」讓粉絲大開眼界，一身學生造型搭配美尻和E奶極度挑逗，讓她人氣大噴發。

Tiny對「性」有獨特見解，不僅成立SM工作室還包辦成人影像製作，針對兩性之間的研究，花時間關注成人次文化、同志議題、跨性別、身心障礙者的性議題......等，期許自己早日考取「性學」專業執照，將學理基礎更專業化應用於生活，幫助更多的人。

除了拍攝大尺度18禁作品之外，Tiny還有個身份是以「靡靡」 為筆名的詩人，在2019年出版首本詩集創作，隔年再推出第2本，與大家分享人性等多面向的內容。

她説：「無論是寫真拍攝還是詩集作家都是我的作品，只要其中一部分被人喜歡，便感到滿足。未來希望慢慢轉為幕後，擔任成人經紀以幕後營運為重心，幕前的拍攝已經上軌道，會好好珍惜這幾年，因為JVID有很多用心支持我的朋友們，我的每個影片有他們的支持讓我更有動力。」