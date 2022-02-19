一名女子因職災造成右腳截肢，但公司卻不積極處理並理賠。（翻攝論壇PTT）

苗栗28歲王姓女子工作時發生工安意外，導致右小腿遭截肢，控訴公司只想用10萬元打發她。該交通貨運公司謝姓少東出面承諾，會保障王女工作到65歲。對此王女直言，在該公司工作1年多，先後失去2顆門牙和1條腿，真的不想再為對方賣命。

「截肢女孩」事件引爆各界怒火，該公司謝姓少東表示，只要王女願意回公司，會調整安排文書工作，且保障她工作到65歲；對此，據ETtoday新聞雲報導，王女回應，這不是自己第一次對公司絕望，她剛進公司才幾個月，擔任「拍照出貨員」時就被堆高機撞到，2顆門牙沒了，在該公司1年多就失去2顆門牙、一條腿，「真的夠了」，一點都不想再為對方賣命。

王女說，前年底撞斷2顆門牙時就沒有慰問金、沒有通報職災，且一開始還要求她自己先墊假牙費用，她表示沒錢，才以公司的名義借她錢裝假牙，等保險理賠下來再還給公司。

此外，截肢後給她的「10萬撫慰金」，其實是「員工愛心捐款」，根本不是老闆出的，當下她有一再與公司確認募款和調解沒有關係，並且錄音存證。