當失戀時身邊有閨蜜願意聽自己說話、吐吐口水，協助走出失戀的低潮，是個很重要的角色；然而，臉書粉絲團上有篇貼文寫著，有位閨蜜想幫失戀女子介紹男朋友，但該女子卻發現閨蜜與男子似乎是砲友關係，兩人私底下還聊色色的話題，該女表示要揭穿閨蜜不可以思議的行為嗎？貼文一出引網友留言虧說「肥水不落外人田」、「呷好倒相報」。

臉書粉絲團「Dcard出社會」上有篇貼文引起網友們熱議，其內容提到一名女網友失戀不久，10幾年的閨蜜介紹一位男性朋友給她認識，並想撮合兩人；後來她與這位男生見過幾次面，兩人每天無話不談。有一天，她無意間看到閨蜜手機與這位男生的對話紀錄，而且男生還會和閨蜜說愛妳，以及講一些色色的話，因此懷疑閨蜜與男生似乎是砲友關係。

一名女子被閨蜜介紹認識新男生，意外發現閨蜜與男子似乎有特別關係，此文一出引起網友熱議。（翻攝自Dcard出社會）

她表示自己失戀已經夠可憐了，還要被這樣對待，提到下周閨蜜還邀她與這位男生一起吃飯，她該拆穿閨蜜嗎？還是閨蜜只想把最好的留給我；然而她回想每次和這男生見面時，閨蜜總喜歡凸顯自己，要把她比下去的感覺，而且每次閨蜜說不贏她時就惱羞成怒。

網友看見此貼文紛紛留言表示「一定是想嘗試三人行」、「親上加親了」、「她想要三人行必有我師焉」、「閨蜜閨蜜，男友都歸me」、「她把試過最滿意的尺寸推薦給妳」、「呷好倒相報的概念」、「三人行必有我濕焉」、「不管怎樣，輩份很重要嘴要甜就是「表姐～～」」、「肥水不落外人田」、「她把珍藏的寶貝借給你耶」。

一名女子被閨蜜介紹認識新男生，意外發現閨蜜與男子似乎有特別關係，此文一出引起網友熱議。（翻攝自Dcard出社會）