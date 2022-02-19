台南東山頂窩永威靈殿儲藏室冒火 幸未延燒 21:152022/02/19 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 火勢於晚間7點46分撲滅，所幸未延燒到其他地方，只有裡面堆放線香處起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙，消防局派遣東山、新營等分隊前往灌救，初估燃燒面積約2平方公尺，火勢於晚間7點46分撲滅，所幸未延燒到其他地方，只有裡面堆放線香處起火。 半導體整併潮 英特爾 收購以色列Tower 政院核撥土地 高雄武德殿形塑文化園區 #靈殿 #儲藏室 #延燒 #台南 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家具賣場火燒千坪 起火原因啟疑竇 04:102022/02/09 社會新聞 《科技》AMD完成收購賽靈思 總裁蘇姿丰：競逐1350億美元市場商機 14:492022/02/15 財經 澎湖元宵重頭戲 390兩金靈龜王遶境 04:102022/02/16 焦點要聞 E級新波神吃飯胸器擺上桌 比碗公還吸睛粉絲喊：想當妳男友 21:002022/02/09 娛樂 澎湖西嶼福龜 湖西金磚龜王慶元宵 04:102022/02/13 地方新聞 跨縣市群聚案延燒！新北大姊確診足跡曝 赴景美區農會、搭849公車 16:072022/02/11 生活 台南垃圾掩埋場凌晨大火 火光濃煙沖天 10:112022/02/15 社會 10歲男童下課到頭前溪玩耍 落水尋獲命危搶救 23:322022/02/18 社會 慘爆！貨輪失火 船員逃命 4000輛保時捷、藍寶堅尼在海上燒 14:542022/02/18 財經 嘉義汽車斷撞電線桿 駕駛竟離奇消失 23:512022/02/14 社會 日本撤出駐烏克蘭大使館人員 2度籲國民速離境 11:422022/02/14 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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