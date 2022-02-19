台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
火勢於晚間7點46分撲滅，所幸未延燒到其他地方，只有裡面堆放線香處起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
火勢於晚間7點46分撲滅，所幸未延燒到其他地方，只有裡面堆放線香處起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山頂窩永威靈殿前殿旁的儲藏室，今天晚間7點半左右冒出火煙，消防局派遣東山、新營等分隊前往灌救，初估燃燒面積約2平方公尺，火勢於晚間7點46分撲滅，所幸未延燒到其他地方，只有裡面堆放線香處起火。

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