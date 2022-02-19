受華南雲雨區東移及寒流影響，明（20日）起各地皆為有雨天氣且非常寒冷，中央氣象局表示，明天一整天到下周一（21日）清晨，是這波寒流威力最強的時候，目前全台共19縣市發布低溫特報，加上華南雲雨區影響，各地都容易下雨，若溫度與水氣配合，中高海拔山區皆有降雪或下霰機率。

中央氣象局表示，明（20日）起在寒流的影響下，天氣會非常寒冷，尤其明天一整天到下周一（21日）清晨是這波寒流威力最強的時候，臺南以北及宜蘭的溫度約只有9到12度，高屏及花東低溫則在12到14度。

中央氣象局也於今日下午3點更新低溫特報，指出今晚起至下周一（21日）上午間，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號）；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、澎湖縣亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號）。

中央氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

至於降雨部分，受華南雲雨區東移影響，全台都容易下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率。若溫度與水氣配合，周末北部海拔2500公尺甚至2000公尺以上山區，以及中南部海拔3000公尺以上高山，皆有降雪或下霰機率。

下周二（22日）起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升，但華南雲雨區持續東移，中部以北、東半部地區及南部山區仍容易降雨，不過下雨時間有機會縮短，下周四（24日）降雨可望縮小至北部及東半部地區。下周五、六（25日、26日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。