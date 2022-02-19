魚丁糸今晚在小巨蛋開唱。（環球提供）

魚丁糸今晚在小巨蛋開唱。（環球提供）

魚丁糸睽違5年多攻蛋，今（19日）舉辦「池堂影夜」演唱會，回顧這幾年走過休團、合約糾紛、更名3個重要關卡，阿福向全場上萬觀眾感謝表示：「5年來滿多百感交集、滿多的意外，隔了這麼久，我們終於用『魚丁糸』這個名字回來了，無論發生什麼狗屁倒灶，只要你們願意聽我們唱歌，我們還能站在這裡，就是最快樂的事。」

魚丁糸團員青峰與阿龔今晚搭乘14米高的圓型舞台從天而降開場，一連獻唱〈Must keep singing〉等4首歌，彷彿從冬眠中清醒過來，宣告不管發生什麼事都堅持唱下去的心情。演唱會斥資超過7000萬將池塘、森林搬進小巨蛋，連1樓正中央的觀眾區都變成森林步道，佈滿荷花生的沼澤地，與主舞台上的大池塘、沼澤洞、荷花、及樹枝等景象一氣呵成，不惜成本打造獨一無二的視覺設計，阿福笑問：「應該全台灣只有我們把全場（視野）最好的座位拿來做裝置藝術吧？」青峰聽聞冷回：「還是其實怕票賣不完啊。」逗笑歌迷。

魚丁糸這些年歷經重重難關，團員間的感情、歌迷們的向心力都更為緊密，且今晚曲目安排超過一半舊歌，不論是新作或經典曲，現階段的魚丁糸唱得更無懸念、不再綁手綁腳，「魚式」風格全面回歸，大展他們一路走來始終如一、亦莊亦諧的團魂特色，且青峰依舊妙語如珠，不僅自爆在後台一直挖鼻孔，搞得自己「鼻內高潮」，還透露演唱會本想取另一個名字「湖中女神」，自豪歌迷根本不Care這件事，無論取什麼名字都會來支持，全場爆笑聲不斷。

此次演出使用全新技術Disguise 3系統，讓硬體、視覺、燈光與現場合為一體，加上耗時耗工、史上最貴的飄浮橋從天而降，還有小巨蛋演出史上用過最多的燈具，6位團員化身海底生物站在池塘上演出，傾斜的池塘台，連腳踩的都是LED，軟硬體設計用心致極。「池堂影夜」演唱會明晚還有一場，2晚共吸引2萬觀眾欣賞，粗估總票房6778萬。