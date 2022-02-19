五堅情成軍兩年多首度攻蛋，又唱又跳開場炒熱氣氛。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）與婁峻碩組成的人氣團體「五堅情」，今晚（19日）首度登上高雄巨蛋舉辦「五堅情Moon Landing月面著陸高雄巨蛋演唱會」。唱到5566的歌曲〈風雲變色〉時，5566驚喜登場，孫協志更笑說5566現在剩3個人，加上五堅情一共8個人，可以組成限定團叫做「55688」，小賴搞笑接話：「有人叫車嗎？」

五堅情今晚除了演唱同名專輯的新歌，還選唱了五字頭歌手的歌曲，包括五月天〈派對動物〉、伍佰〈妳是我的花朵〉、武則天〈一代女皇〉等，王仁甫笑說聽他們唱到武則天就想出場了，還自爆唱完後「我們努力掩飾不喘」。

陳零九則表示，5566不僅是前輩，也是他國中的回憶，婁峻碩說，「邀請前輩來是我們要吸取你們天團的能量」，小賴聽了作勢要下跪。邱峰澤則希望像5566壽命長久，「56不能亡，五堅不能分」。孫協志趕緊阻止表示那樣會折壽，孫協志稱讚五堅情的表現超棒，王仁甫也希望五堅情可以到《飢餓遊戲》一起PK。王仁甫還打趣說，五堅情原本不是團體，因為友情和默契在一起，5566是友情跟默契慢慢分開，那是一種不同的體驗。

首度攻蛋，五堅情高規格打造舞台呈現磅礴的月面之旅，5人率領16名舞者又唱又跳〈月面著陸〉開場，並帶來〈速食愛情〉、〈兵變〉等歌曲炒熱氣氛。邱鋒澤說，這次彩排花最多時間不是在唱歌，而是在記隊型；小賴最擔心黑粉會抹黑他們唱對嘴，陳零九則開玩笑說甚實早就預錄好了。

特別的是，有別於平常歌迷熟悉的演唱組合，五人重組「演唱會限定CP」，也分別有個人秀。陳零九首唱新歌〈一萬次〉，也跟小賴合唱〈娘娘槍〉；邱峰澤唱到激動時則脫下外套丟到台下送給歌迷。

面對首次攻蛋，團員們表示完成了一個好大的里程碑，有很多情緒摻雜，很爽、很感動、很不可思議，婁峻碩更浮誇表示覺得死而無憾了。同時希望這是五堅情巡演的開端，想為大家帶來更多精彩的舞台，團長邱鋒澤也表示希望之後有機會能開海外巡演，和各地的堅果們都有見面的機會。