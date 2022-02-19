近期大陸鋁價受到本土電解鋁產能受限與歐洲能源危機等因素影響，再度出現漲勢。截至19日，滬鋁期貨主力2203合約收漲1.13％至每噸人民幣（下同）22840元，自2021年11月18日收盤以來累計上漲22.8％。

證券日報報導，有別於2021年上半年因原料上漲、電力供應吃緊，以及供需錯配與全球通膨等影響，導致大陸鋁價上漲，近期的鋁價變動受到歐洲能源危機的影響更大。

天風期貨研究所有色研究員胡佳純指出，歐洲鋁企減產規模是否升級，要視天然氣供應缺口是否進一步擴大而定。參考此前大陸煤價與電力情況，如果放任能源價格繼續上漲，面對高昂的電力成本，工業企業不得不相繼關停，將導致通貨膨脹與失業率上升，屆時歐洲各國在地緣政治與民生就業博弈的過程中，或許會採取一定的政策調整，能源將面臨回調的壓力，這也是鋁價持續的潛在風險。

大陸央視引述市場人士分析，2022年春節期間，大陸電解鋁主要產地廣西省百色市防疫措施升級，限制了當地產能。另外，隨著大陸基礎建設、地產領域景氣回升，以及鋁材在新能源車與航空材料中的廣泛應用，鋁材市場需求正在快速增長。