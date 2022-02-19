俄烏邊境緊張，投資者設法避險。市場研究機構EPFR Global數據顯示，1月大陸股票基金淨流入量達到166億美元，是自疫情暴發以來，單月第四度超過100億美元。EPFR Global研究部主管布蘭特（Cameron Brandt）日前表示，自2021年第四季起，投資者對大陸的興趣就開始上升。

CNBC報導，布蘭特指出，機構投資者認為在新興市場中，出於各種原因使大陸成為2022年的安全投資地。而最新一波的購買熱潮來自機構而非散戶，散戶從2021年初開始對大陸股市的興趣下滑。

另外，瑞士信貸在2022年全球股票戰略報告中將大陸股票評級上調至「增持」，扭轉大約12個月前的降級。瑞信全球策略師賈斯威特（Andrew Garthwaite）及其團隊在1月下旬的報告中指出，大陸的貨幣政策正在放鬆，而其他國家正在收緊貨幣政策，大陸經濟趨勢正在好轉。