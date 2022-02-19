受到疫情衝擊，航空業苦不堪言，近來更傳出科技業捧大把鈔票，挖角航空業維修員工，長榮、華航爆出高達400人的離職潮，民航局也發函要求業者說明，對此有員工親上PTT曬出薪資單，證實自己早已離職，更砲轟主管只會用嘴修飛機。

網友在PTT八卦版貼出薪資單，表示自己已經離職一陣子，他說在職時薪水差不多就是60K左右，3年來一直沒有進展，且60K還包括飛安獎金，會待3年也是因為入行時都要簽工作約。

一名飛航員工上PTT證實此事，表示許多離職同事跳槽後都拿到2倍以上薪水，甚至比原本的20年資深主管還高。(圖／PTT)

原PO表示，許多前同事跳槽到設備商，都拿到2倍以上的薪水，甚至比之前20年資歷的主管薪水還要多，他說，修飛機跟修設備概念很像，但差別在於後者不用日曬雨淋，穿無塵衣比夏天待在飛機上好多了，不會噴汗噴整天。

原PO大酸，如果說缺人會有疑慮，那維修員薪水這麼少不也是罔顧飛安？疫情期間沒了機票，薪水又不高，大家當然賺錢優先。文末更貼出LINE對話諷刺「主管也是用嘴巴修飛機」，整天說屁話。

民航局也間接證實此事，表示持續關注這波離職潮，並已要求業者說明，不過因為目前航班較少，維修量能並未受影響，但也要求業者盡速補充人力，落實訓練，若人力不足影響到維修，就必須拉長修機時間。