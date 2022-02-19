近期歐洲各國飽受大西洋風暴肆虐，癱瘓鐵公路交通。除了風暴「尤尼斯」（Storm Eunice）席捲英國，德國也因為「伊萊妮雅」(Ylenia)風暴傳出生死一瞬間的災情。17日一艘行駛中的渡輪突然遭遇迎面而來的巨浪擊毀前窗，船上湧進大量海水，乘客嚇得抓了東西趕緊逃命，驚險的一幕被錄下在網路上瘋傳，所幸沒有傳出傷亡，不過也令人捏了一把冷汗。

《每日郵報》(Daily Mail Online)17日報導，伊萊妮雅風暴以每小時150公里的風速逼近德國，當時一艘行駛在易北河(Elbe)上的渡輪，正介於大城漢堡(Hamburg)與芬克威爾德(Finkenwerder)之間。影片中可以看到一道巨浪揚起，接著猛烈海浪朝渡輪前窗襲擊而來，由於力道之大，玻璃硬生生被擊碎，坐在前方的乘客更遭強勁水勢給擊倒，船上湧進大量海水，其他乘客見狀也紛紛抓了東西爬腿就跑，短短幾秒的過程險象環生，根本是生死一瞬間。

A huge wave caused by storm Ylenia, smashed through the windows of a ferry in #Hamburg. pic.twitter.com/Ni0aHt2J1E — Omed Ahmad (@OmedAhmad88) February 19, 2022

截至17日為止，猛烈歐洲風暴已造成4人死亡，這起渡輪意外也並非德國首例，境內各處陸、海、空交通大停擺，街上行人被樹壓垮，還有工地的起重機被大風吹翻，各級學校也紛紛宣布停課，警方呼籲民眾沒事盡量在家待著，免得造成不必要的憾事發生。

德境內各處陸、海、空交通大停擺，街上行人被樹壓垮，還有工地的起重機被大風吹翻。 (圖/路透社)