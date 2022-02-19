大陸作家的美食書籍在台灣發行，遭出版社擅自將「大陸」替換為「中國」，鬧了「哥倫布發現新中國」的大笑話。這反映了兩岸政治氣氛低迷下，「反中」的政治正確籠罩台灣社會，讓出版社須先自我審查。但回歸法律本身，「大陸地區」本是中性詞，不該隨便抹紅。過去大陸獵巫式的強制要求航空公司改名，讓台灣反感，如今台灣有出版社出現這樣的失誤，只是五十步笑百步。

「中共、中國、中國大陸、大陸、內地」，這些都是描述對岸常聽到的詞彙，看似指涉對象一樣，其實同中有異。「中共」強調的是黨的角色及政權；「中國」是在國際關係上慣用，如中美、中日、中歐關係；「中國大陸」或「大陸」，針對的是兩岸關係語境；「內地」則專指大陸與香港、澳門的關係，港澳人稱大陸為「內地」，不過有些台灣藝人受香港影視文化影響，常錯稱「內地」而不自知。

在民進黨抗中保台的政治正確下，原本中性的「大陸」一詞，這幾年突然被扣上紅帽子，但翻開《憲法增修條文》第11條：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」；《兩岸人民關係條例》第1條也指出：「規範臺灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。」

這兩部權威法律都是以「大陸地區」稱呼對岸，別忘了，蔡英文總統曾多次宣示要以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，且蔡總統的其中一個重要經歷，就是擔任「大陸委員會」主委。

低迷的兩岸加上反中的氛圍，讓好多事都變得敏感。去年夏天東京奧運時，歸化台灣的烏克蘭體操選手瑞莎，寫上「中華隊加油」，卻遭台灣網友洗版批評「誰跟你中華」，讓瑞莎趕緊改口「台灣隊」；藝人小S使用「國手」一詞，則被大陸網友指是台獨，不過大陸官媒為其緩頰，呼籲大陸網民要「多多了解紛繁複雜的台灣社會，要學會設身處地、換位思考、理性對待，防止好心辦壞事。」

同樣的例子，大陸國台辦發言人馬曉光2018年6月在回應天安門事件周年時曾說 ：「大陸政治經濟社會發展情況，大陸人民最有發言權，民進黨當局領導人和民進黨沒有資格說三道四」，但有些綠媒在報導時，同樣反射性地將「大陸」替換為「中國」，使得邏輯上變成大陸官員把台灣人排除在中國人之外，因而讓一些台灣網民自嗨，以為大陸「官方認證」台灣人不是中國人。

其實當時綠媒犯的錯，跟這次出版社一樣，只是因為符合當下的政治正確，所以將錯就錯，還可以激發一波滿滿的「台灣價值」。

前陣子馬來西亞歌手黃明志的「玻璃心」一曲爆紅，暗喻大陸官方到民間社會在遇到敏感議題時的脆弱易怒，但反觀台灣在面對大陸時，有時也不遑多讓。

兩岸的分歧需要正視、處理更要務實，跳膝式反中只會加深兩岸鴻溝。當更多台灣人能夠理解「大陸」一詞的真正內涵，或許還能成為兩岸關係改善的契機。