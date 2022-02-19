《美麗島電子報》近日曝光的2月國政民調中，關於「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%、台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。對此，該媒體董事長吳子嘉19日表示，以這份民調來看，賴清德未來若持續維持這樣的領先優勢，2024將非常有機會當選，這是非常可怕的事情。

關於「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%、台北市長柯文哲則以14.3%排名第三，國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。

吳子嘉19日在其主持的網路節目「董事長開講」，談及《美麗島電子報》民調，受邀的資深媒體人錢怡君詢問吳子嘉，這份民調為何賴清德支持度會突然變這麼高？吳子嘉表示，不能說是支持度，而是期待值，而侯友宜目前和賴清德有一段差距，是因為他還沒有表態，柯文哲雖然表態了，但是他的盤太小。

不過，吳子嘉直言，柯文哲從表態後，其期待值都在14-17%之間徘徊，可說是在誤差範圍，幾乎沒有變動，侯友宜目前也沒什麼變動，但賴清德是飆高，這是非常可怕的事情，若照此情勢發展，賴清德在今年底選戰，將有很大的發揮空間，是有角色的，預期他將不可小覷。