丹史蒂文斯在《我是你的完美男友》中被塑造成「93％女人夢想中的男友」。（海鵬影業提供）

英國俊美男星丹史蒂文斯（Dan Stevens）最近在新作《我是你的完美男友》（Im Your Man）飾演「類人類機器人」，並被塑造成「93％女人夢想中的男友」，不僅撩妹金句頻發，還會幫女友準備香檳、玫瑰浴，浪漫貼心到了極點。丹史蒂文斯為演出該片，除練就一番流利德語，更拜師世界冠軍倫巴老師學習國標舞，電影一開場就以精湛舞技艷驚四座。面對女主角瑪倫艾格特（Maren Eggert）求歡時，卻必須得按「驅動程式」先接吻、起動感應器，進而才能勃起、做愛，還遭到瑪倫艾格特大賞白眼，幽默對話令人噴飯。

丹史蒂文斯曾演活《美女與野獸》的野獸角色，讓不少粉絲感動到淚灑電影院，並以演《唐頓莊園》「大表哥」風度翩翩形象吸粉無數。這次他在《我是你的完美男友》飾演「類人類機器人」湯姆，也是科學家艾瑪的「完美男友」，愛情是他存在的最重要意義，深情一面令人動容。丹史蒂文斯坦承，很驚訝會有德國愛情電影找他主演，他除得全程操著完美德語演出，對他來說很具挑戰性外，最難的還是要跳國標舞。即使他為此已拜師世界冠軍的倫巴老師習舞，但片中他必須跳得「絕對精準」像個機器人，卻又得下一番功夫。

電影探討女性對愛情的嚮往與渴求，丹史蒂文斯為演出該片，還特地偷學《費城故事》中卡萊葛倫的舉手投足，果然「浪漫喜劇天王」上身，性感魅力十足。而他在片中撩妹金句頻發，「妳的明眸宛若高山湖泊，讓我想沉浸其中」等，都令女性觀眾如癡如醉。有場他被鹿群毫無畏懼地圍繞的戲，讓人印象深刻。因為即便他完美迷人，畢竟並不是真的人類，一句他質疑人類常掛在嘴上的「愛沒有界線」，道出機器人也想被愛的悲涼。值得一提的是，丹史蒂文斯片中除精準德語外，還大秀了法、韓語，充分展現了機器人的語言便捷性，

該片劇情描述德國女科學家艾瑪（瑪倫艾格特 飾）為爭取研究經費，同意參加一個不尋常的實驗，將和一個「類人類機器人」湯姆（丹史蒂文斯 飾）一起生活三週。這個機器人雖被設計成她的理想男友，卻為她帶來了無比的快樂與全新的體驗。不僅橫掃德國電影獎最佳影片「金蘿拉獎」、最佳女主角、最佳導演及最佳編劇等4座大獎，勇奪美國爛番茄網站96％超高評分，並獲選本屆奧斯卡最佳國際電影15強，將於25日浪漫上映。