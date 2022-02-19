《美麗島電子報》董事長 吳子嘉。（圖／本報資料照）

對於國民黨年底選舉提名傳聞紛紛，吳子嘉認為，朱立倫的布局實在非常高明，「你們都沒有看懂他在做什麼！」吳子嘉斷言，國民黨年底選舉「不會大敗」，桃園如果贏，朱立倫就是總統候選人！能抓老鼠就是好貓，能贏選戰就是好咖！

政論節目主持人劉寶傑指出，國民黨已經是危急存亡之秋，大家要共赴黨難，結果還在內鬥，沒有最壞，只有更壞。另外，民調顯示。有6成的人討厭國民黨，只有2成多的人喜歡國民黨，比民眾黨還低。

美麗島電子報董事長吳子嘉（18）日在《關鍵時刻》節目中則認為，朱立倫的布局實在非常高明，「你們都沒有看懂他在做什麼！」朱立倫一定知道侯友宜、盧秀燕會拒絕當提名委員，朱立倫多聰明，連這都不知道嗎？「我找黨內最大咖的人來，是你們不來」，「你不來是你家的事，我自己弄」。

至於2022國民黨會不會大敗？吳子嘉斷言，「不會大敗」，候選人太強了，侯友宜說會照顧黨內同志，會把宜蘭、基隆、台北和桃園通通扛起來，北台灣扛起來。盧秀燕扛起中台灣，北台灣、中台灣都扛起來，怎麼會敗？只剩桃園，桃園是誰要蘇俊賓？是朱立倫欽點蘇俊賓，認為桃園會贏。而桃園如果贏，就不得了了！六都贏回一都，蔡英文要下台，就是朱立倫當總統候選人！能抓老鼠就是好貓，能贏選戰就是好咖！