《垃圾頭》被海內外影評及藝評人譽為「逐格動畫製作教科書」。（捷傑電影提供）

「日本瘋狂導演」堀貴秀耗時7年獨自打造的驚異末日逐格動畫電影《垃圾頭》，荒誕無釐頭的劇情讓影廳內「爆笑如雷」，歡聲雷動，電影結束後全場觀眾更「鼓掌示敬」，獻上最高致意，導演堀貴秀近期接受台灣媒體訪問時首次透露製作心聲，並表示：「十分榮幸能見到《垃圾頭》受到各國觀眾喜愛，對於我來說，這是一份珍貴的禮物！」

堀貴秀坦言，由於《垃圾頭》為獨立製作的作品，所以第一得考慮的就是技術可行性與預算，「以我有限的停格動畫製作經驗，很難講述一個嚴肅的故事，所以我決定採用較為喜劇的方式呈現。」面對首次執導動畫電影就兼任許多製作工作，他說，許多感受是難以再經由「後製」達到故事初衷，不過，這也讓堀貴秀意識到如何嘗試不同模式重置這些情緒，並做出最佳選擇，是身為「電影導演」的必備條件。

電影由14萬張畫面建構而成，片中角色皆由導演堀貴秀親自捏模塑成，提到角色設計，堀貴秀表示：「停格動畫技術上有很多限制，加上片中出現的生物是人造生命體，所以我決定創造沒有眼睛的角色，讓角色看起來更真實，不要有太多玩偶感。」另外，根據海外消息，《垃圾頭》未來將推出續集。

電影中Q萌的角色人物，也讓網友紛紛表示「必須收藏」，而片商捷傑電影也獨家獲得日本官方正式授權，推出限量電影周邊商品，包含【角色壓克力吊飾】三款（A. 主角碰太版／ B. 三傻兄弟版／C. 厭世男孩版）以及【精美萬用卡套】三色（A. 紅色／B. 白色／C. 黑色），即日起開放預購，以「腦洞大開預購價」回饋給首波預購影迷，更多詳情請洽官方臉書。