美國女演員琳賽皮爾曼（Lindsey Erin Pearlman）活躍於舞台劇，一直以來都有不少作品，演技也獲得好評，事業順利外還有一個帥氣丈夫史密斯，經常連袂出席大小聚會；琳賽突然從13日失聯，史密斯和其他親友還特地到網路上發消息找人，豈料，18日早上警察在山區發現一名女屍，經確認就是她，而史密斯也心碎證實「她已經走了」。

綜合外媒報導，在當地劇場界小有知名度的女演員琳賽，13日中午後和外界斷聯，丈夫史密斯和其他親友都聯絡不到她，嚇得一家人報警外，還在網路上發消息，盼廣大網友幫忙尋人，提供任何可能找得到她的線索。

琳賽事業順利外還有一個帥氣丈夫史密斯，經常連袂出席大小聚會。(圖/ 摘自Vancea Smith IG)

不過，連日來都沒有任何消息，在經過5天地毯式搜索，18日上午警方在好萊塢山區發現一具女屍，確認身分後就是失蹤的琳賽，確切死因和死亡時間仍待釐清，但遺憾宣布琳賽享年43歲；而史密斯也在社群平台證實，心碎地說「她已經走了」，但一切都還在調查中，無法透露其他細節，不忘感謝近日眾人的幫助。