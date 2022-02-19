已故南韓「戲劇女王」崔真實女兒崔俊熙，近年走出家暴、憂鬱症等陰霾，越變越漂亮，成為高顏值正妹，近日更和李侑菲經紀公司YBLOOM簽約，將以演員身分出道，未來備受期待。

崔俊熙多年前曾指控從小被外婆家暴，因此罹患憂鬱症，還試圖輕生，長大後漸漸走出陰霾，卻又因為罹患紅斑狼瘡症體重爆肥，後來透過健身運動，狂減42公斤。

崔俊熙洋娃娃美照和過去判若兩人。(圖／取自韓網)

身高170公分的崔俊熙，也因瘦身後，五官變得更立體，身材也相當勻稱，被讚「遺傳了媽媽的美貌」，近日她染了一頭金髮，讓皮膚看起來更加白皙，宛如洋娃娃的美貌，讓網友都驚艷不已。

崔真實2008年因不敵網路謠言，選擇在家輕生，未料前夫趙成珉2013年竟也選擇輕生結束生命，而崔真實逝後留下一對兒女，兒子崔煥熙在2020年時以藝名「Z.flat」出道，而女兒崔俊熙則是與出版社簽約，以作家身分出道。

崔俊熙狂減42公斤，越來越漂亮。(圖／取自韓網)

當時崔俊熙表示沒有想當演員，但有準備做YouTuber，不過近日她和女星李侑菲所屬的經紀公司YBLOOM簽訂專屬合約，之後會以演員身分出道，目前正在努力練習演技，並持續上演技課程。

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