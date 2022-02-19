歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天斥責俄羅斯，竟然敢「明目張膽試圖改寫國際秩序規則」。

范德賴恩在演說中譴責莫斯科當局在烏克蘭邊境集結大軍，指控俄國就像中國，試圖「替換現有的國際規則－他們喜歡強者治理勝過法治，喜歡恐嚇勝過自決。」

范德賴恩也警告，俄國如果進攻烏克蘭，是在拿未來的繁榮做賭注。她矢言為了對付莫斯科當局發動攻擊，已經規劃出一套完備的金融與經濟制裁方案。

她警告，「俄羅斯可能要付出未來的繁榮作為代價。」