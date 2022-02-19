歐盟主席：俄國明目張膽試圖改寫國際秩序規則 22:332022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天斥責俄羅斯，竟然敢「明目張膽試圖改寫國際秩序規則」。 范德賴恩在演說中譴責莫斯科當局在烏克蘭邊境集結大軍，指控俄國就像中國，試圖「替換現有的國際規則－他們喜歡強者治理勝過法治，喜歡恐嚇勝過自決。」 范德賴恩也警告，俄國如果進攻烏克蘭，是在拿未來的繁榮做賭注。她矢言為了對付莫斯科當局發動攻擊，已經規劃出一套完備的金融與經濟制裁方案。 她警告，「俄羅斯可能要付出未來的繁榮作為代價。」 拜登：捍衛烏克蘭自由 美國經濟恐付代價 議員曝：烏克蘭危機為北京帶來2大優勢 #俄國 #試圖 #范德賴恩 #張膽 #改寫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國貿長示警 俄烏開戰全球供應鏈恐斷鏈 22:492022/02/17 財經 美智庫：美不應為烏克蘭分心 亞洲台海局勢對美更重要 17:482022/02/17 兩岸 嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 32名美參議員提制裁法案 11:002022/02/16 國際 「我們不需要西方軍隊駐紮」 烏克蘭總統曝關鍵原因 08:082022/02/18 國際 俄烏若開戰 韓示警供應恐斷鏈 04:102022/02/18 全球財經 美國及北約：俄國仍在烏克蘭附近增兵 未有撤軍跡象 05:472022/02/17 國際 俄機1.5公尺逼近美軍機 五角大廈火大 04:102022/02/18 話題觀察 股價指數期貨贏家專欄－俄烏情勢緊張 電子股恐承壓 04:102022/02/18 證券．權證 拜登一口咬定俄國將出兵烏克蘭 手握情資「未來幾天發動攻擊」 03:352022/02/18 國際 烏克蘭士兵驚傳陣亡 俄邊界宣布進入緊急狀態 19:142022/02/19 國際 風暴尤妮絲襲英國 破紀錄狂風釀20萬戶停電 22:252022/02/19 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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