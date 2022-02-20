王世堅喊話陳時中：民進黨市長人才很多

前副總統呂秀蓮17日籲衛福部部長陳時中「要選就趕快辭職」，陳時中18日回應，「能夠選的話，就一定會辭」。而民進黨台北市議員王世堅喊話，防疫遠比首都市長選舉重要百倍千倍，希望陳時中不要去選，繼續擔任總指揮，首都市長人選再另尋高人。

前副總統呂秀蓮17日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，若陳時中想選舉可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。並且質疑，陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？」並呼籲對方如果要選就趕快辭職，不要占用行政資源。

陳時中18日回應，「相關的東西很複雜，不過基本上，就是說能夠選的話，就一定會辭，所以也沒有什麼好疑義的」。

民進黨台北市議員王世堅接受中天電視《庶民大頭家》訪問時認為，我們國家防疫成績算亮麗，陳時中總體成績是好的，所以希望陳時中不要去選，因為防疫遠比首都市長選舉重要百倍千倍。

王世堅指出，台北市長夠資格的參選人，對民進黨而言，人才濟濟，很多跟他條件一樣的，甚至比他有過之而無不及。但是防疫最好人選還是陳時中，既然他做得這麼好，應該留下來。王世堅呼籲，把陳時中留在衛福部長的位子上，繼續擔任總指揮，首都市長人選再另尋高人。