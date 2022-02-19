憤怒網友灌爆總部Google評價，還將店家資訊改為火腿店，大酸要買老闆娘的火腿。(圖／Google)

隨即又有網友更改倉儲公司資訊，改為台灣的刀店、台灣的垃圾場等，並將圖片改為刀具店，短短一天多出將近1500條一星評論。(圖／Google)

台中一名王姓女子應徵到苗栗倉儲工廠工作，發生工安意外導致右腿截肢，事後資方卻爆出一連串離譜行為，包括未及時通報主管機關、試圖用10萬元打發，甚至老闆娘還對當事人說「截肢而已不嚴重啦」，引爆公憤，網友也肉搜出工廠總部名稱，灌爆Google評價。

王姓女子去年11月發生工安意外，右腿截肢，事後不滿公司處理態度，PO上網爆料，引起當地議員以及網友關注，有網友根據資訊找出倉儲公司名稱，更發現總部是位於高雄的知名倉儲企業，在Google評價上一星洗版，更不斷惡搞，將公司性質先後改為「台灣的垃圾場」、「火腿店」、「台灣的刀店」，還將圖片改為刀具店，短短24小時內多出將近1500條一星負評。

憤怒網友留言：「包1萬紅包，那我出3萬買老闆夫妻右腳可以嗎」、「原來一條腿只值10萬」、「害人家斷腿過一輩子，好意思說2000萬很多？」、「原來這邊是火腿店，不知道闆娘你的火腿怎麼賣」、「闆娘何時示範一下什麼叫做截肢而已」、「你們會有報應的」。

稍早老闆謝姓少東也出面為朱姓妻子緩頰，表示妻子的「截肢不嚴重」說只是想鼓勵王女，若讓當事人困擾很抱歉，不要放在心上，並承諾會保證王女工作權，在公司工作到65歲，但2000萬和解金額實在過於龐大，因此並未接受。朱姓老闆娘也抗議，表示公司都有持續關懷，並支付醫療費用，更稱「我們都是很善良的人」，卻遭王女打臉，表示醫院開銷都是自己的薪水被拿來預支。