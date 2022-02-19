小狗是人類最忠實的朋友，但是當你養了兩隻狗時，牠們的行為會讓人出乎意料之外，並且讓你非常驚訝；一名男子在臉書社團發一段12秒影片，其內容是兩隻公狗以「69」交纏姿勢上下擺動屁股，持續7秒之久，才結束這特殊的姿勢。精彩的畫面一出，網友趕緊標記朋友或另一半來觀看，並紛紛留言表示「多元的狗世界」、「原來狗也會69」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」放上一段12秒影片並發文，影片內容是2隻公狗貴賓與法鬥在客廳以「69」姿勢一上一下的搖動屁股，持續7秒之後，法鬥一個翻身要起來，貴賓狗似乎還想騎上去，直到法鬥起身之後，兩隻狗追跑玩了起來；他也在貼文中寫下，難道這是傳說中的...，並繼續寫著真正的兄弟，是在你需要女人的時候，做你的女人。

此影片一出，引起大批網友趕緊標記朋友或另一半來觀看，並且留言表示「牠們在演色戒嗎」、「原來狗也會69」、「多元的狗世界」、「會玩喔，老司機哈哈哈」、「神秘的數字 69？」、「我看了什麼」、「生無可戀的臉」、「我到底看了什麼」、「 這樣的世界太難懂了」、「男上加男」、「果然是老濕雞」、「為什麼腿短的看起來很奇妙」。

一名男子在臉書社團放上一段2隻狗的玩在一起的影片，引起網友們爭相標記朋友來觀看。（翻攝自爆廢公社公開版）