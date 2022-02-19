因著作《激辣中國》被出版社編輯將通篇「大陸」替換成「中國」而出現嚴重錯誤，作者曹雨19日接受《中國時報》採訪回應，自己本意是要解決問題，並不是要引戰，但此事編輯瀆職無可推卸，仍感慨：「這是個比爛的世界」。

18日曹雨在臉書發文批原文被出版社篡改，把「大陸」全機械式替換成「中國」，以致出現「哥倫布發現新中國」的荒謬問題。而後出版社已承諾回收並校正印刷，曹雨也認為事情已得到處理，但針對編輯改文一事已在台灣引起諸多政治的、編務的討論，曹雨也回應，這個問題應從兩個層面看。

「第一層是要不要將大陸改成中國，第二層是印書之前根本不校對根本沒有職業操守，第二層面的事情沒有什麽好爭議的，編輯瀆職無可推卸；第一層面有兩種考慮，一是爲了閲讀體驗，將一些用詞轉換為台灣讀者比較熟悉的，比如説『警察』轉爲『員警』，這種我覺得可以由台灣編輯自行掌握，不需要特別知會作者。」

至於政治層面的考慮，他認為若因政治正確的原因調整用詞，比如「大陸」或「中國」或「黑人」與「非裔美國人」等用詞，「這種可能會影響表達的，就會牽涉到言論自由的問題。」

他也舉例「回回」和「回族」的用法爭議，「有人覺得『回回』的用詞比較冒犯，但是在很多歷史文獻就是這樣寫的」因此許多學者在討論歷史問題時沿用「回回」而不是改用「回族」，他認為兩者所指仍有細微差別，每個層面在轉換、調整時仍應謹慎以對。