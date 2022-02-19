陳亞蘭（中）與林佩儀（左）、陳怡真為戲造勢。粘耿豪攝

紀麗如。粘耿豪攝

林佩儀（右）、陳怡真為戲造勢。粘耿豪攝

陳亞蘭為新劇宣傳十分賣力。粘耿豪攝

陳亞蘭與演員群。粘耿豪攝

陳亞蘭打造最潮歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，與台北時裝周設計師王彥熙合作，讓戲服接軌時尚年度代表色「長春花藍」，她19日率演員群紀麗如、林佩儀、何佩芸、陳怡真、陳美玲、黃亦潔展演有別於以往的古裝時尚秀，現場許多忠實粉絲冒著低溫天氣搶先目睹劇中造型。

陳亞蘭在戲中和林佩儀、陳怡真各自有感情線，她在劇中撞見林佩儀洗澡，笑言偶像劇的情節這次都看得見。林佩儀說，自己的角色為情所困，用盡心思靠近嘉慶君，看似是反派，但無論對方怎樣揶揄還是深愛對方，開玩笑說：「男人不壞，女人不愛。」

飾演楚楚可憐角色的陳怡真，首集和陳亞蘭有吻戲，2人獻出螢幕初吻，被追問細節，陳亞蘭不敢多說，妙回：「人家有老公。」陳怡真則說「有跟老公先報備」，但為拍不同角度親吻多次，「真的很緊張，因為亞蘭姊真的太帥了」。

凡事求好心切的陳亞蘭，在片場要求嚴格，陳怡真自曝曾讓陳亞蘭動怒，表示有次陳亞蘭指點她動作，她做出讓人以為不耐煩的表情，陳亞蘭看到後立刻說：「以後我不會再教妳。」陳怡真為此哭了好幾天，當時還趕緊撒嬌央求原諒。

陳亞蘭透露，《嘉慶君遊臺灣》設計重點，有別一般傳統戲曲服裝，設計師很能接受新的挑戰，透過設計改變大眾對於歌仔戲傳統印象，碰撞火花過程有如「英雄習英雄、好漢惜好漢」之感。

她指出，戲服款式上保留清朝服裝的特色重點，如：立領、馬蹄袖、長袍馬褂、女子的衣襟、圍裙造形等基礎輪廓，設計手法上則採用不對稱剪裁，讓長袍馬掛呈現不同傳統的服裝造型設計，融入現代的時空視覺中。細部則用鑲邊配色在衣領邊、兩側開衩處、 馬蹄袖、腰間配飾等做配色或是刺繡設計，完成造型設計的精緻度。

此外，紀麗如、紀寶如姊妹倆和巴戈都有深厚友誼，紀麗如昨難過掉淚地說，「幾天前我想跟姊姊去送補品給他，他在電話中說他要去醫院1周就回來，要我們不用麻煩，結果就沒回來」。她表示，巴戈很勇敢面對，「他是很好的哥哥，那天有看協會做的影片，我看了很傷心，真的是無法預料」。