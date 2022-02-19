揮之不去的禁藥疑雲，似乎大大打擊俄羅斯「冰上精靈」瓦莉娃(Kamila Valieva)的實力表現，17日在花滑個人長曲決賽項目中失常，慘摔數次表現崩盤無緣前三。對於瓦莉娃在賽場上頻頻失誤，賽後俄羅斯的推特上就出現「假摔」的陰謀論，一些網友推測為了讓頒獎典禮如期舉行她才會故意摔倒。

儘管日前國際運動仲裁庭(CAS)駁回國際奧委會(IOC)的上訴案，宣布瓦莉娃可以繼續參加比賽，同時間國際奧委會也表示，若瓦莉娃在接下來賽事順利奪牌，將不會舉行授獎儀式，不過瓦莉娃並沒有因此走出陰霾，來自四面八方的負面聲音譴責了參與事件的決策者，各國花滑好手看不下去也發文駁斥。由於前幾輪表現出色，摘金希望相當被看好，不料卻在決賽大失常，一連好幾個慘摔，讓她最終以第四名坐收。

近期，社交平台推特(Twitter)以及紅迪(Reddit)就流傳瓦莉娃的失誤其實是一場「陰謀論」，認為案情絕對不單純。很快的#kamilavalieva的標籤在網路上傳開，有安慰她、給她鼓勵的粉絲，也有人同情她的遭遇，小小年紀就要承受這麼大的心理壓力。更有不少聲音懷疑她根本是故意摔倒，有人說道:「直覺告訴我她根本是假摔，真替她感到可惜，」、「根本是故意的…」原因有人認為，她是出於同情，不想因為自己的禁藥疑雲而害其他隊友無法正大光明的領獎。

I do really have that gut feeling #kamilavalieva fell on purpose goddamn i feel so bad for her — Xenio (@xenox420) February 17, 2022

It almost looked like kamila valieva fell on purpose 👀 — Kait (@kaitlynmhill) February 17, 2022

不過也有大批網友為她挺身而出，抨擊這些毫無根據的傳言，「她今年才15歲，你們怎麼好意思說她是為了同情而假摔呢?難道她承受的心理壓力不夠大嗎?」、「你們毀了一個女孩，開心了嗎?」、「酸民真的太可笑了!」

假摔陰謀論很快的被Reddit版主禁止，不准用戶再討論關於瓦莉娃的失誤，畢竟這些都可能對當事人造成二度傷害，而對此瓦莉娃本人尚未做出任何回應。