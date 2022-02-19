馬來西亞女星張安琪從人氣網美被挖掘，有著甜美外貌和清新脫俗的氣質，笑起來療癒人心，光是IG就有百萬粉絲追隨，爆紅後更有「大馬國民女友」封號；張安琪來台灣工作後，不時也會在IG分享近況，日前曬出一段穿學生服抓著頭髮的影片，短短9秒已電暈一票網友，忍不住喊「美得太過分」。

現年25歲的張安琪來台工作後，人氣也越來越旺，每每在IG上傳工作照或生活點滴，都會吸引大批粉絲按讚留言；16日張安琪分享一段短片，畫面中她穿了一套學生服，說是高中女學生都不為過，她抓著頭髮在草地上擺出各種呆萌表情，偶爾對著鏡頭放電，愜意地說「今天中部天氣好好呀」。

張安琪日前曬出一段穿學生服抓著頭髮的影片，短短9秒已電暈一票網友，忍不住喊「美得太過分」。(圖/ 摘自張安琪IG)

張安琪隨意地笑了笑，自然而然散發滿滿活力，也讓網友都被療癒到，立刻湧入大量留言，「好可愛」、「真好看」、「妳過分了！美得太過分」、「安琪是可愛的學生妹」、「為什麼這樣抓頭髮特別有魅力」、「制服誘惑的琪琪，太迷人了」、「扮學生完全沒有違和感，好適合」。

張安琪以平面模特兒身分出道，是廣告商的寵兒，在馬來西亞、香港和台灣的商場、夜市、車站、公車或計程車的廣告看板上，幾乎都能看到她的倩影；張安琪從小對音樂歌唱和舞蹈表演都很有興趣，不少粉絲也很期待她未來朝這方面發展。