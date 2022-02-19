真相揭曉，原來這名媽媽瘦身17公斤，才會讓館長認不出來。（翻攝臉書《爆怨2公社》）

一名地方媽媽抱怨，好幾個月沒去圖書館，日前帶女兒去借書，竟被館長質疑不是女兒親媽，還說之前是「另一個阿姨」帶著女兒。滿心狐疑的地方媽媽，回到家照鏡子後恍然大悟，原來館長口中的「阿姨」，是瘦身前的自己！而照片曝光，網友也驚呼：「高中生」、「炫耀文」。

這名地方媽媽在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示好幾個月沒有去圖書館了，日前帶女兒到圖書館去借書，站櫃檯的是不常出現的圖書館館長。館長熱情向女兒打招呼：「妹妹好久不見」，卻狐疑地望著原PO：「妳不是她的媽媽吧？」。

原PO滿頭問號地說：「我是啊！我是她的媽咪！」，館長也同樣不解地說：「可是...我之前看到的是另一個阿姨帶著她啊！」。

百思不得其解的原PO回家，一邊整理衣服仍一邊思考，打開衣櫥準備將衣服放入，看到全身鏡裡的自己，恍然大悟，原來館長口中的阿姨，是瘦身前的自己！原來她減重17公斤，也難怪館長會認錯。

而原PO白晰美腿照片曝光，也引來網友讚嘆：「只看外表的話，真的會讓人以為是高中生或大學生。身材苗條又保養很好」、「原來是阿姨變瘦了」、「炫耀文無誤」、「炫耀無誤，那個腿流口水」、「原來阿姨跑去瘦身了」、「真是最強大的瘦身廣告代言人」。