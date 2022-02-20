俄羅斯與烏克蘭戰火一觸即發！美國情報顯示，俄國恐怕選定最快在本周三（16日），將對烏克蘭展開入侵行動，不只西方多國紛紛呼籲公民盡速撤離，烏國當地媒體《基輔郵報》（Kyiv Post）並彙整當局去年（2021）發布的「戰時緊急應變指南」，提供民眾參考。

其中公布了通往西方5個鄰國的逃難路徑與方式，呼籲民眾提前確認好鄰近防空洞位置、準備好民生物資。逃難時若需政府協助，可在門把、窗戶掛上白色衣物作為記號，亦提醒人民避免與陌生人交談，避免受到假訊息、資訊戰攻勢，僅聽從官方指示...等。

長達14頁的詳細應變指南，顯示俄烏緊張局勢進一步升溫，開戰可能性似乎越來越大。

事實上，1991年自蘇聯解體後，烏克蘭獨立建國，國內卻仍存有親俄與反俄兩派勢力，同時，普丁（Vladimir Putin）也堅守著恢復昔日蘇聯榮耀的企圖心，他把俄烏兩國形容為「同一民族，同一整體」（one people, a single whole），在這樣的歷史背景之下，烏克蘭與西方走得越來越近，成了這次俄烏衝突的最大導火線，俄羅斯不惜一戰。

克里米亞、頓巴斯衝突未解，埋下戰爭未爆彈

烏克蘭與北約日益緊密的關係，惹毛俄羅斯，而親俄與反俄衝突不曾停歇的頓巴斯（Donbas）地區，也是這次點燃衝突的原因之一。

北約全名為北大西洋公約組織（NATO），是以美國為主導、與歐洲多國共同成立的軍事聯盟，俄國多年來不滿北約不斷擴大規模，包含多個前蘇聯成員國加入，普丁指控美國違反1990年向蘇聯所承諾的，北約「不向東擴張一英寸」，但烏克蘭現任總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyi）親西方，積極想加入北約。

至於頓巴斯地區，則位於烏克蘭東部，人民多說俄語、態度強烈親俄。2014年，烏克蘭罷免親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），作為回應，俄羅斯併吞了烏克蘭南部的克里米亞半島，並支持頓巴斯的親俄分離主義叛亂分子。為了平息烏東衝突，同年，歐洲領導人與普丁進行一系列會談，稱「諾曼地模式」，在2015年又達成《明斯克協議》，以執行並落實會談內容。

然而，這紙協議效力薄弱，叛亂分子與烏克蘭政府軍的衝突延續至今，戰爭造成逾1.3萬名士兵和平民死亡。2021年，俄烏關係加速惡化，因為俄國不滿西方想批准烏克蘭加入北約的要求申請、烏克蘭與北約成員國展開聯合軍演，普丁並指責烏國向頓巴斯地區派遣僱傭兵、首次發動武裝無人機襲擊...等，指責其違反《明斯克協議》，破壞停火條約，試圖改變現狀。

西方與俄國達不到共識，普丁把握大好進攻機會？

2021年年底，為了迫使西方認真看待俄羅斯的「北約不東擴」要求，俄軍在俄烏邊境擴大部署軍力，屯兵10萬，但軍力大肆擴張的威脅，也刺激英、美等國加派更多給烏克蘭的軍事援助，導致俄烏衝突急遽升溫。

此外，俄國外交部又在12月對北約提出不合理的「安全保障」條約草案，尋求限制北約擴大影響力，包含禁止烏克蘭等前蘇聯成員國加入北約，禁止美國在爭議地區從事軍事活動與駐軍，且要求美國不得在本國領土之外部署核武...等，這些要求馬上就被北約官員駁回，西方與俄國離取得雙方共識，又更遠了。

《紐約時報》指出，普丁基本上在尋求重新劃定冷戰後的歐洲邊界，建立一個由俄羅斯主導的安全區，在必要時，會動用武力收復烏克蘭，難道，現在就是這個「必要時刻」嗎？

根據烏國媒體去年民調，高達81％烏克蘭人對普丁反感，《BBC》推測，即使這些年來，俄國動作頻頻，積極把勢力暗中伸向烏克蘭，卻反而把它越推越遠，普丁意識到需要採取不同策略，而西方世界此刻的分歧，讓他決定現在就是讓俄烏衝突升級的大好機會。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員瑪薩艾斯（Bruno Maçães）指出兩項主因，一是阿富汗局勢的潰敗以及混亂撤軍，顯示歐美缺乏團結；二是和普丁保有良好關係的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）離開，歐洲失去與俄國和平對話的珍貴橋梁。因此，普丁認為以美國為首的西方世界既脆弱，組織又紊亂，現在是「俄羅斯的時代」。

俄羅斯與烏克蘭的恩怨情仇30年來未解，過往的複雜歷史背景，交錯當今瞬息萬變的國際情勢變化，推升俄烏之間緊張局勢至迄今最高點。