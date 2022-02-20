台灣能源轉型之路不能等！去年台灣電力短缺問題頻發，包括五一三、五一七兩度大停電，以及電力設施火警事件，加上不少科技大佬紛紛跳出來高喊台灣恐有缺電問題，都使能源議題再度成為社會熱議的焦點。社會對「缺電」的擔憂其來有自，畢竟伴隨5G、AIoT、電動車等新科技應用發展加速，以及台商回流、半導體與電子廠大規模擴產，用電量勢必只增不減，且增加幅度之大；再者，趨勢使然，產業界紛紛加入RE100聯盟，就是要使用「不包含核電的綠電」，加上去年底公投後，更加顯示台灣在能源轉型上已毫無退路，政府加緊腳步建構再生能源勢在必行。

能源轉型腳步加速

二○一六年，蔡政府就宣示二○二五年台灣能源比重要達到五三二，即燃氣五○％、燃煤三○％、再生能源二○％，不過根據能源局提交給立法院預算中心的最新資料顯示，二五年再生能源發電占比預估值下修高達五個百分點至十五．二％，引發市場質疑五三二能源目標是否跳票的聲浪。經濟部長王美花解釋，是因計算基礎不同，由於經濟快速成長進而帶動整體用電量大幅增加，使用電需求的分母變大，但分子不變，才會造成綠電占比未達標。

不過王美花強調，儘管能源配比略有不同，但供電量一定會足夠，且二五年太陽光電要達二○ＧＷ及離岸風電五．七ＧＷ的建置目標不變，此外，二五年儲能系統也預計會達到一百萬瓩。雖然對於經濟部長的解釋，社會接受度不一，但台灣在綠電、儲能的發展，確實呈現持續加溫的趨勢。

經濟部次長曾文生在一月的二○二二天下經濟論壇（ＣＷＥＦ）上就表示，用實際數據來看，二○○○年以來，台灣能源進口占ＧＤＰ比例最高曾達近十五％，也就是說，賺七塊錢，就有一塊錢拿去買能源。若進一步以二○兆ＧＤＰ去推算，如果持續減少外購能源，轉為國內綠電的投入成本，是千億元等級的投資規模，且這並非一次性的投資，想像空間相當大。

離岸風電吹出兆元商機

在趨勢強勁及具備低基期優勢之下，加上適逢選舉年，有政策加持的綠電產業確實是今年值得關注的一大重點題材，當中發展最快的是離岸風電，儘管受新冠肺炎疫情導致建置進度遞延，去年底仍只有台電一期與海洋風場運轉，但預期展延中的風場可望在今年完工，屆時可達總量五．七ＧＷ的三五％。且第三階段（二六到三五年）的區塊開發也即將上路，預計每年將釋出一．五ＧＷ的開發容量，總計再釋出十五ＧＷ，也就是截至二○三五年，離岸風電累積裝置容量將上看二○．七ＧＷ。（全文未完）

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