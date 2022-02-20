俄烏戰爭隨著俄羅斯部分撤軍，危機暫時解除，全球股市大反彈，然而疑慮未全面解除，且國際通膨壓力還是很大；預估三月份美國聯準會升息前，國際股市還是大震盪居多。台股元月營收創高達121家，基本面依舊不錯，加上各公司陸續公布股息政策，預估個股低檔支撐將強，不論是俄烏戰爭或是美國升息，殖利率及營收創高股還是首選。(圖/先探投資週刊提供)

正當上周市場還籠罩在美國一月份消費者物價指數暴增七．五％，聯準會可能強勢在今年升息四至七次（三月先升兩碼），元月底以來的反彈氣勢馬上被澆滅；沒想到周末由於俄烏危機加劇，美國白宮國家安全顧問蘇利文先前警告，俄國可能不等北京冬奧閉幕就對烏克蘭動武，呼籲美國公民四八小時內離開烏克蘭，英國、日本、紐澳也有撤僑打算。根據德國媒體引述外交官與軍方官方說法，俄國最快將在十六日對烏克蘭發動攻擊。俄烏戰爭似乎一觸即發，使美股大跌。但是俄羅斯嚴斥美國歇斯底里，俄羅斯總統普丁與到訪的德國總理蕭茲會談後表示，俄國當然不想開戰，也準備繼續與西方談判，以降低烏克蘭緊張情勢。在俄羅斯宣布撤回部分部署在烏克蘭邊界附近的軍隊後，全球股市大反彈。此時美國總統拜登又表示，此事未經美國核實，俄國仍可能攻打烏克蘭，並敦促俄羅斯懸崖勒馬。

地緣政治影刺激國際股市大震盪

市場看得一頭霧水，全球霸主美國煞有其事連俄羅斯開戰日期都說出來，卻馬上被俄羅斯打臉並出現結束演習撤軍動作，地緣政治一夕數變，也使得金融市場大變動。烏克蘭表示可能不加入北約，使俄國有下台階，但是畢竟俄國在俄烏邊界仍布署重兵，後續變化仍待觀察。

倒是國際油價先衝高至九五美元以上的近七年最高後急拉回，惟還在九○美元之上，油價去年已上漲五一％、今年又上漲約三成，還是相當高，一不小心可能就突破一百美元，且其他非鐵金屬鎳、銅、鋁、錫等都在相對高價區，加上大宗物資也在高檔，接下來焦點又將轉至通膨。美國元月生產者物價指數月增一％、年增九．七％，月增幅創是去年五月以來最高，再搭配消費者指數年增七．五％來看，通膨壓力將迫使聯準會三月必須升息一至二碼。市場對應此利空，勢必將是大震盪。唯一較值得慶幸是，從北歐開始對於新冠疫情已解封，美國三月也可望宣布解除戴口罩，若是俄烏戰爭危機解除，經濟回復上升軌道，只待宣布升息，全球股市有機會再度上漲。

不過這都需要時間觀察，畢竟現階段除了美國道瓊、標普、費半及法國外，主要工業國家股市都在年線之下，且在美國預期將升息下，預計將有更多國家加入升息行列，否則民眾銀行存款將成實質負利率，都被通膨吃掉，自然市場資金將減少。美股本周反映俄烏危機先跌後彈，跌深的半導體股如輝達、超微彈幅都很強，但若統計今年以來主要個股表現，對照費半至周二累計下跌九．九％、那指下跌六．五五％、道瓊下跌三．六八％、標普四．四％，包括臉書、NETFLIX跌幅都超過三成，超微、特斯拉、應材、微軟、國家半導體、英飛凌等跌幅都達十至二十％，重要半導體股除台積電、美光外全面下跌，連蘋果及谷歌以及有財報利多的亞馬遜都下跌二至六％。高總市值股幾乎都向下調整，科技股的確是升息受害股，未來還是觀察蘋果、谷歌、台積電較抗跌股為主。而台積電及美光這次相對較強值得注意，如華邦電、南亞科、群聯等。

美股以原物料、銀行及航空股表現強

能源相關石油相關的艾克森美孚及雪鐵龍今年各上漲二七％及十四％；再來就是原物料相關股淡水河股、美鋁、鈕可鋼鐵上漲；銀行股富國銀行、花旗、美國銀行表現較佳，還有超過七％以上上漲；航空在疫情可望解除下，包括西南航空、達美航空都大漲十．四％及十三．八％。防守型的電信股則是小漲，所以道瓊指數表現相對姿態較高，年線三四六○○點若能守穩還是算不錯。標普年線在四三五○點也是必守處。費半表現也算是強，年線三三八四點守穩，後續或將挑戰季線三七三七點。可以看出美國今年強勢股以原物料、銀行、航空為主。未來還是觀察蘋果、谷歌、美光、台積電、美鋁及有升息利多的銀行股。其實亞洲的航運股中遠海控今年也有十一％以上上漲。

受到國際股市大震盪影響，台股雖然從去年起外資積極匯入，加上股息，累計資金超過一．五兆，台灣錢真的很多；且元月公布的上市櫃營收表現仍屬不錯，創歷史新高達一二一家。最近國際股市大震盪，短線上代表中小型的櫃買指數又來到半年線，上市指數則是逼近季線一七九三○點才反彈。若是俄羅斯在四月之前未打烏克蘭，那麼開戰機率可能較小，因為進入春天，俄烏邊境入進融雪，不利戰車及運輸進行，發動戰事不容易一下子結束，透過外交解決可能性就增加。而聯準會升息已在預期中，過去首次升息後十二個月，對於金融、原物料及優質科技股報酬率約八％。而美股下跌在前，股市跌深是最大利多，加上各國已開始對疫情陸續解封，北歐率先免戴口罩，日本提前開放留學生及商務人士入境。若美國也解除口罩禁令，將顯現疫情對於全球經濟影響可能告一段落，有利經濟發展，美股發展就會不錯，畢竟道瓊、費半、標普等距離高點並不是很遠。

科技、傳產股皆有伏兵

其實今年台股約僅是小漲，能有如此表現相較國際股市算是相當強勢，主要就是預估殖利率有三．七至四％優勢，加上元月出口近四百億美元，情況依舊熱絡。惟二月營業天數較少，上市櫃公司業績創高家數預估減少許多。接下來各公司公布財報、股利政策將成台股最大支撐。

若是俄烏地緣政治未進一步惡化，而聯準會持續按照預定升息模式，全球經濟應是較偏向好的，包括金融、半導體、５Ｇ、伺服器、低軌衛星、電池、減碳節能等趨勢依舊持續，而各題材產業領導股或營收持續創歷史新高者還是首選，包括台積電、旺宏、聯發科、廣達、台達電；ＩＣ設計的USB 4．0快速傳輸相關如創惟、鈺創、威鋒、新唐、鈺太、茂達、文曄、增你強、德微、強茂、台半、朋程、技嘉、華擎，ＡＢＦ三雄、散熱的奇鋐、雙鴻，加上康普、博智、金像電等。就像美股反彈，優質股蘋果、谷歌、特斯拉、超微等一定率先彈升。近期三星及中國手機廠陸續推出新機，受惠最大之一是散熱，其中以雙鴻最受注意。預估第一季營收可望向上成長，預估若去年ＥＰＳ十一至十二元，今年有機會向十五元以上推升，ＰＥ不高。

一月份營收創新高公司也可做參考。長榮、陽明、萬海等三家貨櫃股都創歷史新高，合計營收高達一四二八億元，而去年高獲利，像長榮預估每股賺超過四○元以上，預期配息不低，殖利率高。至少第一季業績獲利又沒問題，相當吸引人。而台積電連續兩個月營收創歷史新高，公司高層信心滿滿，大幅度擴增資本支出，若是晶圓代工景氣有鬆動，對於台積電反而是利多，至少高階製程還是他說了算，資金反而向他集中。５Ｇ晶片霸主聯發科也類似，且去年ＥＰＳ七○．五六元，高配息率加上十六．五元特別發放的股息，預估殖利率超過七％。

英特爾去年底推出新一代Alder Lake桌機及筆電處理器平台，全面支援USB 4．0規格，超微年初發表的Rembrandt筆電處理器，亦開始支援USB 4．0。兩國際大廠全力推動下，USB 4．0搭配USB Type-C介面，同時提供影像、資料、電力傳輸等功能，並平行兼容Thunderbolt高速介面，可望年內進入高速成長期。看好創惟、威鋒、偉詮電、鈺創等。

通路股文曄一月營收四八二．四八億元創新高，年增二八．六％，規模相當於三分之二個大聯大，預估去年ＥＰＳ約九．五元，若配息六成，殖利率還有六％，今年持續成長，那麼股價上百元是遲早的事；也將影響至上、增你強乃至於持有文曄的祥碩。

至上元月營收再創新高達二一七．八八億元，年增三三．八％，該公司現增的三千萬股甲種特別股，年利率四．五％，發行價格四五元高於市場預期。去年前三季該公司ＥＰＳ為五．一五元，全年預估約六．五元，若以前兩年配息率平均約七三％，今年約配發四．六八元現金，果如此殖利率將超過九％，較文曄低，文曄已大漲，至上此時就可注意。

油價衝上九○美元之上，受惠最多就是台塑化；原物料上漲，例如鎳價站上二．三五萬美元，對大成鋼、華新有利。鋁價創高，也對大成鋼有利；鍚價創高，對昇貿有利。昇貿已連續三個月營收創歷史新高。而大陸寶鋼、鞍鋼和本鋼三大鋼廠，十日相繼開出的三月內銷盤價、全面大漲，包括熱軋、冷軋、中厚板等各項鋼品，每公噸調漲二○○至四○○人民幣，高於市場預期；將有助於中鋼等提高國內盤價。

金融股公布一月獲利，大致不錯，對於原本將受惠升息、持有美元部位多銀行為主公司如兆豐金、第一金、合庫金、永豐金等影響不大，只要台灣經濟外貿好，在美國升息下，就有利獲利上升，拉回可找買點。

此外，各國邊境解封已是今年必定趨勢，台灣政策上已經傾向研擬縮短居家檢疫天數以及放寬商務人士入境許可條件，政策最快三月中旬上路。以近期韓國經驗，政策上醫院以收六五歲以上或重症為主，其他要求自行篩檢或居家隔離，造成民眾搶買快篩試劑、感冒藥、普拿疼等，也造成缺貨或價格大漲數倍仍供不應求，未來台灣在開放後疫情也可能升溫（輕症為主），也可能被要求自行篩解隔離為主，對於製造快篩試劑的泰博及寶齡富錦逢低也可注意。預估泰博去年可賺兩個股本，股價不到二○○元，實在不高，股價在年線附近基期算低。而航空雙雄長榮航及華航年後就開始大漲，長榮航創新高，是人氣指標。

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