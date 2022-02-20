進入虎年各項原物料報價開始轉強，其中又以鋼鐵股最受人矚目。專家認為，由於美中等國陸續開展基礎建設，對鋼鐵的需求穩定成長，鋼鐵股行情可期。

台股在春節之後的紅盤表現，可說是百花齊放；第一天是金融股攜手航運股走高，第二天是鋼鐵股聯手造紙股續漲，接下來換電子股接棒衝高，使得加權指數一口氣突破原本下彎的短、中、長期均線，也重新站回1萬8千點整數關卡。

盤面上雖是類股快速輪動格局，不過細部探究，在各大族群中，電子股畢竟在農曆年封關前經歷一波又急又快的修正，因此觀察盤面，趁著新年紅盤拉抬、順勢解套的投資人似也不少；至於金融股，則大致維持原先多頭。

相較之下，若要著眼低檔轉強的族群，應以傳產股為多，其中，受惠於通膨趨勢、主要國家擴大基礎建設商機的鋼鐵類股，則被認為是位階低、且具備基本面的族群。

但在投資策略上，雖然同為鋼鐵一族，各個次族群卻有些許差異，原因可從鋼鐵產業的分類，以及各自對應的利多題材談起。

鋼胚代表廠為中鋼

條鋼能生產鋼筋、螺絲

在產業分類上，鋼鐵大致可分成鋼胚、平板鋼、條鋼及不銹鋼四類次產業。先以屬於上游鋼鐵製品的鋼胚來看，簡言之，鋼鐵廠將鐵礦砂製成燒結礦之後，送進高爐熔融成鐵水，經過精煉即成為大鋼胚及扁鋼胚，大鋼胚再製成小鋼胚，才能再進一步做成鋼棒及盤元。

由此可知，鋼胚的產製成本與鐵礦砂及煤礦的報價有關，從前年開始，煤礦的報價逐年上升，生產鋼胚的成本也跟著墊高。國內有能力製作鋼胚的代表廠商就是中鋼（2002），威致（2028）也有部分產能生產小鋼胚。

在平板鋼部分，主要是廠商將扁鋼胚透過軋延，製成鋼板或鋼捲，而鋼捲可以再透過精整形成熱軋及冷軋鋼捲。平板鋼主要用於汽車等需要用到鐵板的商品，相關廠商有中鋼、中鴻（2014）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）、春源（2010）等。