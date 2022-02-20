連日下雨又濕又冷的天氣，不少人家中室內外都潮濕到最高點，洗過的衣服怎麼樣都曬不乾，只能直接拿進室內用除濕機或烘乾機曬乾。無毒生活專家、林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈指出，若能在曬衣前多個步驟，不但能避免衣服發臭，也能減少室內發霉風險。

●濕衣服別直接拿進室內 先在陽台晾曬

潮濕多雨的季節，衣服總覺得無法完全晾乾，都會搭配烘乾機或將未乾的衣服吊在室內小空間，利用除濕機去除水分。不過譚敦慈指出，不建議把濕衣服直接從洗衣槽直接拿進室內，同時建議曬衣前，再多脫水一次，盡量排除水分。

因為在室內直接吊掛濕衣服時，會使屋內濕度上升，更容易孳生黴菌，尤其室內常因天冷、雨天而關上窗戶時，更不通風，細菌就是使衣服發臭的主因。

所以連日陰雨天氣，衣服曬不乾時，建議還是先將濕衣服在陽台或窗邊披晾一段時間，半乾之後再拿回屋內進行除溼或烘乾。

浴廁裡除了最好不要直接晾濕衣服外，常見掛濕毛巾、未乾的沐浴用品、軟爛積水的肥皂盤，這些也都是黴菌滋生的養分，濕冷天更易讓成為屋內發霉的起源點。

●避免發臭 衣服洗好馬上吊晾、打開洗衣蓋

譚敦慈也提醒，洗好的衣服不要悶在洗衣機裡，要趕緊打開洗衣槽蓋，在最短時間內晾起，是避免臭味的關鍵。

另外洗衣槽是細菌、黴菌的溫床，如果不清潔乾淨，這些細菌也會造成衣服異味，再怎麼洗也無法去除怪味。譚敦慈建議，若是以4口之家的洗衣量來說，大約1至2個月就要清潔一次洗衣槽。

※資料來源/《譚敦慈無毒好生活》/天下生活。