研究發現，即便天生就是心臟疾病的高風險族群，也不用擔心運動會加重心臟負擔，適度強化心肺功能反而有助維持心臟健康，減少心臟病、中風危險，該研究刊登於循環（Circulation）》期刊。

來自美國史丹佛大學醫學院的研究團隊，追蹤英國48萬多名受試者，分別測驗握力、踩腳踏車的心肺耐力，並詢問身體活動程度。此外，也利用受試者在基因資料庫（Biobank）內的基因數據進行交叉比對。

結果發現，運動與身體活動量愈高，心血管問題愈少，包含冠狀動脈疾病、中風與心房顫動。其中，罹患心臟疾病的高危險群，心肺健康程度高，能降低49％冠狀動脈心臟疾病，以及60%的心房顫動風險。

「人們不應該因為有心臟疾病的基因風險就放棄運動，」研究作者、心血管醫學教授英厄松（Erik Ingelsson）表示，這項研究對於如何衛教病人很有幫助。他鼓勵，只要改變生活習慣，只要徵詢醫師、選對運動項目及強度，從日常生活中動起來，就能對長遠健康有所助益。