農曆年節前夕，資深藝人蔡頭因肝癌過世的消息。據傳，這位紅極一時的秀場天王，早在去年11月住院時已是肝癌末期了，即使經過治療，仍不敵病魔而撒手人寰。醫師表示，晚期肝癌並不等於末期，隨著免疫組合治療的突破，若能及早積極治療，仍有機會找到生命新曙光。

●肝癌初期無症狀難察覺 確診多為晚期且預後不理想

根據國健署公布最新國人癌症登記報告，肝癌位居好發癌症第4名、癌症死因第2名，且超過6成確診時已是肝癌晚期。台大醫院雲林分院胃腸肝膽科主治醫師吳立偉表示，肝臟是個無聲的器官，因此，肝癌初期沒有什麼症狀，當病患自覺肚子脹痛、黃疸、食慾不振吃不下或檢查發現腹水時，多半都已經是晚期肝癌了。

而B、C型肝炎、長期酗酒，以及近年來發現有上升趨勢的脂肪肝患者，都是肝癌的高風險族群。事實上，B、C肝炎目前已有很好的抗病毒藥物可治療，而保持清淡的均衡飲食、戒除酗酒習慣，也都有助保護肝臟，遠離肝癌危機。

●晚期肝癌治療相對棘手 免疫組合治療搏生機

吳立偉醫師表示，過去侷限於傳統標靶藥物的治療效果有限，醫師束手無策，中晚期肝癌病友經常確診後不到半年就過世，可說是一確診就陷入生命的絕望。

不過，隨著醫療科技進步，不僅標靶藥物種類越來越多，近年也有免疫治療藥物的問世，甚至台灣目前也有已核准的免疫組合藥物治療，提供晚期肝癌患者更多的治療選擇和生存希望。

吳立偉醫師進一步補充，目前不論在歐美或是日本，免疫治療藥物搭配抗血管新生標靶都被列為中晚期肝癌治療的第一線治療選項之一，患者治療反應率普遍良好，不但有機會避免肝功能隨腫瘤惡化或肝硬化程度越發嚴重，有希望延長中位數存活期超過1年半，甚至有可能減少腫瘤數量或腫瘤縮小，降低肝癌的期別，做根除性的治療，並且爭取到等待換肝的機會。

免疫治療有助喚醒自身免疫細胞來對抗癌細胞。抗血管新生標靶則有阻斷癌細胞取得養份的來源，「餓死癌細胞」的作用，有助腫瘤縮小。國際臨床多用於肝硬化早期且肝功能維持尚佳的肝癌患者，但肝功能不好的患者，如果經濟能力許可，也可嘗試使用以降低死亡率，搏取一線生機。

●醫籲晚期肝癌病友 把握一線黃金治療時機

吳立偉醫師強調，晚期肝癌的治療策略不再只是單獨使用免疫療法或是標靶藥物，未來治療趨勢將針對個別患者採取合併不同藥物組合的治療方式，也期盼這些組合將來有機會納入健保給付，以幫助更多晚期肝癌病友。

最後，醫師呼籲，晚期肝癌者一定要把握一線黃金治療期，與醫師討論，找到個人最佳治療策略。另外，從預防角度來看，B、C型肝炎患者一定要定期追蹤，有助及早發現腫瘤，及早治療。