奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享2/21～2/27星座運勢，天秤座事業運最旺，天蠍座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、天秤座、天蠍座、雙魚座運勢最旺，整體運勢達4顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友對周遭的人事物都提不起熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，要注意別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己喔！

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友面對目前的環境，感到自己的不足，因此有想提升自我的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些調整。下周正財運佳，適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，對你的投資會有加分。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，好好把握難得的平靜吧！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況將開始動搖，事業運需要留意，工作內容有失衡的可能，明明是共同計畫，卻被指派較多的責任，或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意喔！

▍獅子座

整體運勢★★

獅子朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。下周愛情運需要留意，突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願去踏過去，有時只會讓壓力增大。

▍處女座

整體運勢★★

過去努力打下的基礎，在下周動搖了起來，讓處女朋友面臨不少困境，建議面臨狀況時，要花心思好好想想目前事情的其他方向。下周正財運不佳，有破財的可能，建議理財保守就好，不要有太多的動作。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周具有高度的行動力，也將渲染周遭的朋友，建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。下周事業運最旺，對於目前的工作環境，有高度的認同感，願意花心思去做，也樂於接受挑戰，因此工作上將是行動力滿點的一周。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友對生活的滿意度提升，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己停下忙碌許久的腳步。下周愛情運最旺，雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係努力。

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來逃避的問題，在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友的物質慾望提升許多，許多事情也不再考慮那麼仔細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶的朋友在處事上顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到恐懼，下周有機會接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為害怕而拒絕了這樣的機會。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友自信心提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，好好把握這段時間處理麻煩的事情囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】