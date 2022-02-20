《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，在宿敵希臘持續獲得「飆風」（Rafale）等先進戰機下，土耳其迫切需要升級自家防空戰力，但由於其與美國的關係鬧僵，導致選擇十分有限，可能採購中巴合作的JF-17「梟龍」，或陸製殲10C等戰機。

根據報導，希臘已開始接收總數18架的法製「飆風」，先前還宣布啟動旗下F-16C/D的F-16V升級案，並傳出持續推進F-35匿蹤戰機採購案，讓土耳其防空壓力大增，因為該國在執意採購俄製S-400防空系統後，不僅被踢出F-35計畫，連F-16V升級案都寸步難行，只能用逐漸老化的F-16C/D撐場面。

《歐亞時報》指出，土耳其在地中海資源探勘與利比亞內戰等問題上，惹火法國、英國等國家，導致難以獲得「飆風」、「颱風」（Typhoon）等歐洲製先進戰機；採購俄製Su-35等戰機則可能引發《以制裁反制美國敵人法案》（CAATSA）的進一步制裁；而瑞典JAS-39E「獅鷲」（Gripen）是可能選項，但談判多年仍不見有所進展。

因此國防分析師、前巴基斯坦空軍飛行員圖費勒（Kaiser Tufail）建議，土耳其可以與巴基斯坦合作，以「梟龍」為基礎研發過渡版本的4.5代戰機，填補該國自製5代機TF-X服役前的戰力空缺。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）則認為，若土耳其無法採購西方戰機，該國將難以找到優於中國大陸殲10C的選項，因為其不僅價格低於Su-35，還配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，且雖然仍將惹火美國和北約（NATO）盟國，但至少不受CAATSA影響。

除中國大陸產品外，《歐亞時報》認為南韓KF-21也有機會，因為土耳其已與該國建立廣泛國防合作關係，相關武器採購也不太可能受到美國和北約公開反對，若南韓能順利於2028年推出KF-21，則土耳其將有望成為主要客戶之一。