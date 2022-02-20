謝姓老闆遭起底名下擁有數十間公司，位於高雄各地。(圖／財政部公司登記查詢中心)

謝姓老闆遭起底名下擁有數十間公司，位於高雄各地。(圖／財政部公司登記查詢中心)

網友發現該公司老闆底下還有賽車隊伍，湧入粉專開罵。(圖／翻攝自臉書)

苗栗某通運公司發生工安意外，導致28歲王姓女員工右腿截肢，事後卻爆出一連串風波，不僅只願賠償10萬元，老闆娘還語出驚人「截肢沒什麼」，網友也肉搜起底公司名稱，意外發現老闆背景相當驚人，名下坐擁數十家公司，且全都位於高雄。

28歲王女因腳卡進機台，遭貨物輾壓後粉碎性骨折，醫師診斷後判定只能截肢保命，當事人爆料公司事後極為冷漠，開始還想包一萬元紅包打發，她不滿申請調解後，公司也僅給出10萬元撫卹金，更隨即把她踢出LINE群組，老闆娘還對她說「截肢而已沒什麼，裝義肢就能走了」、「妳媽媽中風現在還不是走的好好的」等冷血言語，引爆網友怒火發動肉搜。

經查詢後，事發公司的謝姓老闆，名下擁有數十間公司，除了苗栗頭份的運輸公司外，其他都位於高雄各地，包括倉儲、貿易、行銷與交通運輸等，甚至還開了改裝車行，擁有一支賽車隊伍，並與知名藝人合作過。

網友也湧入該公司的賽車臉書粉專大罵：「這就是那個截肢沒什麼的公司嗎」、「醫藥費都付不出來 學人玩什麼賽車」、「從小看你們賽車長大，怎麼搞出這種事」、「駕照用火腿換的嗎」。

對此高雄市勞工局表示，事件發生後已經立刻派員針對謝姓老闆旗下公司實施安檢，進行督促改善。