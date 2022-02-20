Outlet專門出清過季、庫存商品，由於是廠商直銷，不用透過經銷商，因此價格優惠許多，也成為民眾掃貨採買目標。就有網友提問，台灣最強Outlet是哪一間，列舉出清單後詢問大家，引起熱烈討論，不少網友直指是桃園華泰名品城。

男網友在《Dcard》PO文「台灣最強outlet是哪間」，他表示台灣近年來越來越多Outlet，但感覺每家好像都差不多，只有地點不一樣，列出了目前台灣Outlet清單，詢問哪家最好逛。

不少網友認為中壢華泰是最好逛的Outlet。(圖／Dcard)

原PO列出了林口三井Outlet、中壢華泰名品城、台中港三井Outlet、麗寶Outlet Mall、台南三井Outlet、義大世界，指出每家特點，自曝女友最滿意的是華泰，就位在桃園高鐵站、機捷旁邊，下高鐵5分鐘就能走到，對不想開車的人來說很方便。

不少網友也一面倒認同：「絕對是華泰」、「每次去華泰就像被洗劫，回家皮包都空了」、「華泰+1，打折的時候有夠便宜的」、「華泰啊，好逛又好買，停車也方便」、「只有華泰才能叫Outlet，其他根本都是一般購物商場」、「華泰絕對是第一」、「逛最爽是華泰，其他都是打卡用的」。

但也有不少人認為都不值得：「去過國外Outlet，你會真心覺得台灣的超廢」、「台灣的根本沒資格叫Outlet」、「台灣Outlet價格跟國外沒打折差不多...」、「我不承認台灣有Outlet」、「台灣Outlet就是過季百貨公司啦，賣剩的打個幾折就拿去那邊賣」。