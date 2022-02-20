烏克蘭軍方表示，烏東親俄分離主義分子今天發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。烏東地區本週暴力衝突加熾，引發各方憂慮這可能會促使俄羅斯採取軍事行動。

路透社報導，烏克蘭軍方在臉書（Facebook）專頁表示，今天伊始以來它已記錄到70起違反停火案例，而先前24小時則有66起違反停火。

烏克蘭軍方表示，分離主義分子利用重型火炮朝沿前線的逾30個屯墾區開火，而旨在冷卻長期衝突的停火協議禁止使用重型火炮。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所屬政黨的發言人今天在另一聲明中表示，造訪衝突地區的一群國會議員和外國媒體成員遭到炮火攻擊，被迫撤往掩蔽場所。

分離叛亂團體幹部則在社群媒體Telegram指控烏克蘭政府軍炮轟他們掌控地區，逼使他們不得不展開反擊。

越過分隔政府軍和分離叛亂團體界線的越界炮轟事件本週急劇增加，烏克蘭政府指責那是挑釁行徑，並強烈駁斥俄羅斯指控基輔當局可能會對烏東發動攻擊的說法。（譯者：劉學源）1110220