英國今天通報境內新增3萬4377人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另新增128人於確診28天內病故，累計染疫不治增至16萬507例。

繼在今年年初爆發一波Omicron變異株肆虐疫情後，英國境內新增確診及染疫不治病例持續下降。

路透社報導，過去7天新增確診病例，較前一週減少24.6%；染疫病故則較前一週下滑22.5%。

義大利衛生部表示，境內今天通報新增5萬534人確診感染COVID-19，較前一天的5萬3662人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡252例，也較前一天的314死減少。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計15萬2848人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第8高。截至目前境內累計通報確診1240萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）今天減至1萬3387人，前一天為1萬3948人。

加護病房收治的重症患者今天新增76人，前一天為新增52人，收治病患總數減至953人，前一天則為987人。（譯者：劉學源）1110220