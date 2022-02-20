網友翻出判決書，焦糖到案後「大翻供」，表示沒人出錢或利益勸退他，還辯稱是媒體為點閱下聳動標題，讓當初採訪撰稿記者非常不解。(圖／PTT)

曾多次爆出負面爭議的民進黨網紅焦糖陳嘉行，有意參選台北市議員，更在去年自爆自己聲量太高，有其他參選人出錢要他別選，遭他黨人士「幫出頭」檢舉違反選罷法，未料近日判決書曝光，焦糖到案竟稱「沒這回事」，遭網友罵翻，連昔日好友陳沂也忍不住開罵人品太糟糕。

曾說出名言「我不是民進黨支持者，但我支持民進黨」的陳嘉行，不但在去年加入民進黨，更積極爭取參選台北市議員，當時他接受媒體訪問時，大爆料稱有人看他聲量很高，打算用金錢勸退他，但他不會被影響，只有總統蔡英文能勸退他，未料今天網友翻出判決書，陳嘉行到案後推翻先前說法，表示無人出錢或利益換取他放棄競選，更稱是媒體為點閱率使用聳動標題，檢調因此結案。

不少網友紛紛起底陳嘉行過往說法，更翻出去年《民視》訪問片段，陳嘉行在鏡頭前明確表示有前輩「關心他」，覺得他聲量很高，應該去選立委而非市議員，或是轉往台南高雄參選，「要去選的話，我們可以贊助你」。消息傳出引發軒然大波，不僅民進黨內喊要查，前外交官劉仕傑更「拔刀相助」，直接赴士林地檢署遞交訴狀，提告違反選罷法97條相關，表示不會讓焦糖受委屈。

如今陳嘉行到案卻聲稱並無此事，遭網友砲轟，好友陳沂也接連PO出多篇臉書大罵陳嘉行「人品太糟糕，為了選舉造謠欸」，更稱明明當初得意在第一時間分享新聞，如今卻說沒這回事，當初的PO文還無故消失，看到好朋友變這樣，實在非常難過。陳嘉行雖然在底下留言澄清，但卻不斷跳針要陳沂去看媒體報導、與網友唇槍舌戰，自己卻始終不回答所謂「當初的說法」，事後也不再回應。

劉仕傑也在臉書表示，自己去跟當初撰稿的記者求證，對方看到陳嘉行到案說是媒體為了點閱而下聳動標題與內文，非常訝異與不解。劉仕傑說此案疑點重重，是媒體或是焦糖說謊，應該要查清楚，要求檢調機關進一步介入，還給市民乾淨參政權。

不少網友也諷刺：「士林王浩宇」、「王浩宇接班人」、「他就砲灰啊，真的出事黨才不會鳥他」、「整天在同溫層取暖，現在出事了」、「我記得很清楚，當初他的確有PO文」、「靠10萬粉絲從高職生變碩士，還能期待什麼」、「你現在才知道他的人品嗎」、「第一次看到有人要別人去查自己發言，而不是自己好好澄清」、「他連初選都有問題」、「沒有新聞就製造新聞」、「就自以為是個咖，但其實黨內根本沒人要理他」。