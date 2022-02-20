北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，來自俄羅斯的所有跡象顯示，莫斯科當局正準備「全面攻擊」烏克蘭，呼應美國警告指稱俄羅斯入侵烏克蘭迫在眉睫的說法。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊告訴德國第一電視台（ARD）：「所有跡象都顯示，俄羅斯正打算全面攻擊烏克蘭。我們全都認為，這項攻擊的風險非常高。」（譯者：劉學源）1110220