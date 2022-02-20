北約首長：所有跡象顯示俄軍計畫全面攻擊烏克蘭 07:032022/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，來自俄羅斯的所有跡象顯示，莫斯科當局正準備「全面攻擊」烏克蘭。(資料照/美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，來自俄羅斯的所有跡象顯示，莫斯科當局正準備「全面攻擊」烏克蘭，呼應美國警告指稱俄羅斯入侵烏克蘭迫在眉睫的說法。 史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊告訴德國第一電視台（ARD）：「所有跡象都顯示，俄羅斯正打算全面攻擊烏克蘭。我們全都認為，這項攻擊的風險非常高。」（譯者：劉學源）1110220 美防長：俄軍就戰鬥位置 準備發動攻擊 烏克蘭士兵驚傳陣亡 俄邊界宣布進入緊急狀態 #攻擊 #跡象 #顯示 #烏克蘭 #史托騰柏格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國指控 俄羅斯要為烏克蘭銀行遭網攻負責 07:322022/02/19 國際 拜登：普丁已決定入侵烏克蘭 鎖定基輔為目標 06:462022/02/19 國際 烏克蘭總統不顧拜登質疑 緊要關頭執意赴德與會 21:072022/02/19 國際 拜登洩俄烏情資 美科技股暴殺 台積聯電ADR驚險 11:212022/02/19 財經 《國際政治》烏東平民開始撤離 拜登咬定俄羅斯近日攻擊基輔 11:082022/02/19 財經 雜誌精選》烏克蘭地區危機解除 黃金還適合切入 13:002022/02/19 財經 憂戰爭一觸即發 烏東分離運動領導人下達動員令 17:422022/02/19 國際 俄力抗北約東擴 美歐警告：若攻烏將適得其反 22:332022/02/19 國際 大陸央視批美打造「入侵日」製造恐慌 烏克蘭損失幾何？ 09:162022/02/19 兩岸 集結19萬人、Su-25與S-400等裝備 俄軍最新部署衛星照曝光 09:092022/02/19 國際 社評／兩岸都要認真避戰 04:102022/02/19 焦點新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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