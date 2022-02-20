知名台南小吃阿堂鹹粥因去年底漲價至200元，引發網友議論，如今又遭爆顧客結帳完後未給發票，質疑逃漏稅，對此阿堂鹹粥表示是「發票機在清潔」，所以漏開了，引起網路罵聲一片，對此國稅局表示民眾檢舉後，就會立刻派人稽查。

根據《東森新聞》報導，一名女子日前到阿堂鹹粥用餐，但店員找零後就轉頭做事，並未開發票，她主動詢問「你們沒開發票嗎」，店員才趕緊補開，讓她覺得事情不對勁，便在吃飯時觀察，發現只要顧客沒有主動詢問，店員就不會主動開，認為事情嚴重，才會擇日拿手機錄影存證，果然店員又沒開發票。

阿堂鹹粥店員坦承確有此事，表示當時已經接近中午休息時間，發票機已關機清潔，只是單純「漏開了」，連說兩次不好意思。對此國稅局台南分局表示發票就是要開，沒有漏開這回事，收到民眾檢舉影片後，就會派員前往稽查，確定後予以開罰。

但不少網友無法接受阿堂鹹粥說詞，紛紛開酸：「那會忘記收錢嗎」、「漲價還不開發票」、「只是漏開誰信啊」、「良心就是逃漏稅嗎」、「發票機清潔？這也說得出口」、「糟了，以後一律開發票的話，會不會又要漲價」、「漲價理直氣壯，發票裝死很會」、「我怎麼不知道發票機要清潔...」。