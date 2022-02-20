俄烏地緣政治風險加劇，導致美股連兩周周線吞黑，並拖累那斯達克指數陷入兩年來首度死亡交叉。分析師認為，雖然該模型不一定預告熊市即將到來，但可預期的是那指恐將處於更長期的下檔趨勢。

死亡交叉意指50日均線跌穿其200日均線，有些分析師把此模型視為短期修正將成為長期下滑趨勢的跡象，但也有分析師認為這只是預告股市還會進一步走疲。根據數據顯示，那指上次出現死亡交叉是在2020年4月16日。

DriveWealth機構首席市場策略師伍德思（Jay Woods）就認為，死亡交叉「不一定代表股市厄運即將到來，這只是意味我們可能將處於更長期的下檔趨勢。」

受到美國聯準會（Fed）將在3月啟動升息循環以對抗高通膨，加上俄烏軍事衝突引發市場避險氣氛攀升，在投資人相繼徹出高風險資產下，近來美股大幅回檔，科技股為主的那指也跌勢嚴重。

美股三大指數上周五（18日）再度收黑，三大指數跌幅介於0.7％到1.2％之間，累計一周來道瓊收黑1.9％、標準普爾500指數跌1.6％、那指也挫低1.8％。這也是美股連續第二周因為俄烏衝突與聯準會升息在即而出現收黑情況。