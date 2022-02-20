新加坡新創食品公司Next Gen Foods推出植物基人造雞肉品牌TiNDLE不到兩年，在亞洲地區業績高速成長後，現在要跟高檔餐廳和線上市集合作搶攻北美市場，以擴大植物基人造肉的競爭力。

私募股權與創投資料庫分析商PitchBook指出，Next Gen最近完成1億美元的A輪募資後，才讓其有能力進軍北美市場。這是全球植物基人造肉產業迄今金額最大的A輪募資，讓Next Gen累計募資逾1.3億美元。

其A輪募資成功，是得到包括投資公司EDBI和創投公司Alpha JWC等新投資人，以及已投資的淡馬錫「亞洲永續食品平台」、GGV資本、創投公司K3和Bits x Bites等支持。

K3創辦人兼Next Gen董事郭孟雄認為，Next Gen進軍北美只是一段「有意義旅程」的開端。

他說：「Next Gen已證明其有能力以前所未見的速度成長，把其野心與計劃推向世界。」他看好Next Gen能在美國取得一定的雞肉市場。

Next Gen旗艦品牌TiNDLE擁有把葵花油和天然香料，結合成乳化脂質的技術，讓植物基人造肉能產生類似真雞肉脂肪的味道與微粒。

據Next Gen資料，TiNDLE以包括水、黃豆提煉組織化蛋白質、麵筋、無筋麵粉、椰子油、甲基纖維素、和燕麥纖維等9種原料製造植物基人造肉，適合做各種料理。

專家認為這讓餐飲業容易接受植物基人造肉而有助擴大市場。

TiNDLE計劃是先從大城市的素食餐廳著手，包括跟紐約市The Grey Dog和Orchard Grocer，以及洛杉磯Just What I Kneaded等合作，以逐步擴大美國市場。

另外，批發商從15日開始可透過食品分銷商DOT Foods和線上供應商Food Service Direct等下單訂購TiNDLE產品。目前美國是Next Gen的最大市場。